APERTURA ANNO SCOLASTICO Nuova Calabria Bovalino:”Al fianco degli studenti e di chi si impegna a costruire il loro futuro”

R. & P.

Carissimi ragazzi,

il primo giorno di scuola coincide sempre con emozioni forti, sia per chi si rimette in cammino per un progetto condiviso e che terrà impegnati per i mesi successivi, sia per chi varca il portone della scuola per la prima volta accompagnato dall’emozione e dalla curiosità per il nuovo percorso didattico.

Rivolgiamo pertanto a voi, alle vostre famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale, gli auguri di un anno scolastico proficuo, pieno di spunti positivi e capace di consentire a tutti di fare un passo in avanti nel lungo cammino di crescita, con la convinzione che la scuola è stata, e continuerà ad essere, il cuore pulsante della società, il pilastro su cui si regge la comunità di cui facciamo parte, le fondamenta su cui crescerete voi ragazzi, futura classe dirigente.

Victor Hugo affermava che “ chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione”, questo per capire quanto la libertà sia strettamente legata alla conoscenza e alla cultura. Siamo però consapevoli che questa ripresa si porterà dietro anche altre emozioni, il nostro Paese e il mondo intero hanno attraversato momenti duri e difficili per la pandemia che ci ha travolti e trovati inizialmente impreparati. L’inizio di questo nuovo anno scolastico è reso più complicato da disposizioni e misure di sicurezza che hanno in qualche modo modificato gesti e rituali del primo giorno di scuola, ridisegnando anche spazi e tempi. In questo nuovo anno il percorso scolastico è purtroppo condizionato da difficoltà ed incognite per l’andamento dei contagi, ecco perchè cari ragazzi sarete chiamati quest’anno ad un impegno in più, alla responsabilità non solo personale ma anche sociale rispettando scrupolosamente anche a scuola le norme previste relativamente al distanziamento e all’uso dei dispositivi di protezione personale.

Gli enti locali sono chiamati a garantire per la vostra serenità e sicurezza, per quella degli insegnati, di tutto il personale e per le vostre famiglie, disponibilità quotidiana ad affrontare le grandi e piccole questioni logistiche.

Ma forza!! Non arrendiamoci, continueremo a farcela ma dovrete essere attenti e scrupolosi nel seguire le regole che il personale scolastico e i vostri genitori saranno lì ad indicarvi. Noi saremo al vostro fianco, a quello dell’istituzione scolastica e delle persone che ogni giorno si impegnano a costruire il vostro futuro, senza fare mai mancare la collaborazione e l’aiuto necessari.

Per il Gruppo consiliare e l’Associazione “Nuova Calabria”

Il Capogruppo consiliare

Maria Alessandra Polimeno

Il Presidente

Bruno Squillaci