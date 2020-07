ANTONIO LAROSA “Pro e contro del dibattito sulla ricostituente socialista”

di Antonio Larosa*

Carissimo Direttore, carissimi lettori di Lente Locale,il dibattito innescato dalle riflessioni del Sen. Franco Crinò, incentrate sull’attualità e la necessità di un autonomo soggetto socialista, mi attrae e mi respinge al tempo stesso. Proprio questa mia schizofrenica reazione, di cui assumo integralmente la responsabilità relativa, mi incita presuntuosamente ad intervenire con una mia riflessione.L’attrazione, innanzitutto. Il dibattito cattura la mia attenzione perché coglie nel segno come punto di partenza, come innesco di un processo lungo ed articolato, pur non lasciando intravedere la forza e la volontà di andare fino al fondo ultimo delle cose. Non è di difficile comprensione il fatto che oggi in Italia, nella liquidità senza struttura che affolla la variegata fauna politica italiana, urga costruire una sinistra all’altezza della fase. Una sinistra, per l’appunto: socialista, del lavoro e dei diritti, dei beni comuni, laica e libertaria, femminista, ambientalista, internazionalista, antirazzista e antifascista, meridionalista. Una sinistra che sappia essere autenticamente riformatrice – termine che preferisco all’abusato e deformato “riformista”, in grado di produrre cambiamento reale a favore di nuovi rapporti di potere e di nuove relazioni socio-economiche. Una sinistra della Costituzione repubblicana, capace e vogliosa di attuarla fino in fondo. Il problema, ovviamente, non è mai puramente nominale, non è nemmeno di carattere immediatamente organizzativo, è soprattutto sostanziale e strutturale: il sistema economico e la governance internazionale del capitalismo contemporaneo sono forze devastanti per l’equilibrio dei popoli e per il progresso dei nostri paesi, da qui bisogna muoversi. Quindi, proseguendo per schemi immediati: qualunque sia il nome o il simbolo che una nuova sinistra – arricchita e impreziosita di volta in volta di tutti gli “ismi” di cui sopra – vorrà assumere, questa nuova sinistra dovrà partire dal controllo democratico di quel sistema economico e di quella governance internazionale.Thomas Piketty, economista francese che ha studiato in profondità il capitalismo contemporaneo e rivendica apertamente la necessità di un nuovo socialismo, mi viene in soccorso con parole assai più efficaci: “Un nuovo socialismo partecipativo si basa invece sulla decentralizzazione e sulla distribuzione della proprietà e del potere decisionale”.Perciò stesso, è letteralmente disarmante ipotizzare in Italia la rinascita di un grande movimento socialista dialogando con le spinte riformiste di Renzi (ha già distrutto a sufficienza, grazie), con l’agenda politica di Calenda (piuttosto esigua, fra l’altro), con i moderati di Forza Italia (qui non ho nemmeno voglia di infierire), con i radicali della Bonino (ultra-liberisti per definizione) o costruendo la più usurate delle unità socialiste (con chi? per fare cosa?).L’obiettivo dei socialisti e della sinistra, se davvero vogliono costruire un futuro nuovo, deve essere quello di cambiare e riformare in modo radicale il mondo, non apportarvi piccole correzioni di pura superficialità ed esteriorità: dinanzi alla sfida spregiudicata ed escludente delle forze sovraniste, occorre rispondere con una forza eguale e speculare in grado di esaltare i valori di un mondo più giusto e più umano. Vale per tutti, anche e soprattutto per un Partito Democratico che voglia tornare ad essere forza di popolo.E arriviamo alle seconda parte della mia schizofrenia. Il respingimento scaturente dai termini del dibattito su Lente Locale, per l’appunto.Il dibattito pecca di provincialismo, mancando del necessario sguardo d’orizzonte che vada oltre gli attuali limiti spaziali e temporali. Il socialismo – paradigma efficace di una nuova sinistra – è già tornato, è già senso comune in gran parte del mondo sviluppato. Basti pensare a paesi come la Spagna e il Portogallo, guidati da inedite e plurali coalizioni di sinistra. Basti osservare il mondo anglo-sassone, con i movimenti legati al New Labour britannico o ai Democratici americani che si dichiarano platealmente socialisti. Basti volgere lo sguardo alle organizzazioni verdi e ambientaliste che acquisiscono una sempre maggiore capacità elettorale. Basti osservare il dibattito intellettuale promosso da economisti, filosofi, scienziati sociali, esponenti del mondo della cultura e delle arti, liberi cittadini, un dibattito in cui si parla con sempre maggiore convinzione di una società più egualitaria e di un controllo pubblico dell’economia.La fase è nuova perché finisce il ciclo neoliberista e si avvicina un ciclo inedito che deve ancora essere caratterizzato nella sua intimità più autentica. A maggior ragione oggi, nell’immediato post Covid19, dinanzi all’insostenibile peso di storture ed ingiustizie che rendono il mondo un luogo sempre più inospitale per la gran parte delle persone in carne ed ossa.Persino in Italia, in cui pure manca una forza politica organizzata che sappia sprigionare energia ed efficacia a sinistra, vi sono tracce evidenti di mucillagini ribelli che trovano finalmente spazio visibile, di un nuovo senso comune ad interrogare in profondità la necessità di un socialismo del XXI secolo: che dia protezione e tutela, che garantisca maggiore giustizia sociale, che rifiuti la logica della competizione estrema, che rimetta i beni pubblici al centro dell’attenzione, che disegni uno sviluppo diverso e sostenibile.Le piccole vicende del nostro paese confermano in nuce questo ragionamento. L’ascesa del M5S e la crisi del PD, registrate nelle due ultime elezioni politiche, sono intrecciate fra di loro proprio perché riflettono indirettamente questa fase nuova: è cresciuto chi ha avuto il tempismo e l’abilità di rappresentare le persone senza rappresentanza, gli esclusi, “la maggioranza invisibile” che un bravo sociologo calabrese come Ferragina ha individuato nei precari, nei disoccupati, nella classe lavoratrice innervata dai migranti economici, nelle piccole partite iva, nei pensionati al minimo, ecc.; è entrato in crisi chi, ancora legato ad un passato ormai andato, ancora girato a guardare il mondo pre-crisi del 2008, ha continuato a parlare di competizione e di modernità senza aggettivi specifici, finendo con il rappresentare soltanto gli inclusi e i tutelati (il cd. partito dei centri storici o delle ZTL).C’è un terreno potenzialmente fertile per un socialismo e per una sinistra che vogliano davvero tornare a svolgere il ruolo per cui sono nati: cambiare gli assetti di potere e di ricchezza a favore dei ceti più deboli. Sta a noi scegliere se provare a perseguire questa strada, la via maestra per quel che mi riguarda, o se vi debba essere ancora spazio per un ritorno all’ultimo fallimentare passato.

*: già assessore provinciale