ANTONIO DEMITRY “Europeismo e Umanismo per un nuovo Socialismo”

di Antonio Demitry*

Gentile Direttore, sto seguendo con interesse il dibattito avviato da una riflessione del mio amico Franco Crinò, al punto da sentire l’esigenza di inviarLe qualche mia considerazione che spero vorrà pubblicare.

Innanzitutto dedicherei un minuto di raccoglimento a coloro i quali ipocritamente ancora derubricano la storia socialista in una vicenda di malaffare e di potere,travolta invece (non solo ad avviso di chi scrive) dall’utilizzo dell’arsenale della giurisprudenza e dall’interpretazione di un ruolo in una chiave eticheggiante di certa magistratura, con il supporto di buona parte del sistema di informazionedell’epoca. Senza tale premessa non si può affrontare serenamente un dibattito cosi stimolante ed impegnativo sulla necessità (eventuale) di dar vita ad una forza riformista in quanto socialista;senza questo ammonimento non si fanno i conti con la figura di Craxi ed il suolascito fatto di idee, di intuizioni spiazzanti per una sinistra massimalista e faziosa, di una politica di vicinanza nei confronti dei popoli oppressi, di ammodernamento del Paese e di Solidarietà.

I socialisti senza partito vagano erranti da qualche decennio: qualcuno ha trovato uno strapuntino divenuto poi confortevole, qualcun altro consiglia, altri ancora,come giustamente sottolineato da Franco, si accontentano di coltivare (governandole quando possibile) piccole satrapie.

Un fatto è indiscutibile, manca un Partito Riformista, autenticamente progressista, proiettato verso il futuro. A pensarci bene, con la fine delle ideologie del secolo breve, dall’avvento della seconda Repubblica in avanti, i Partiti contenitori hanno sempre fatto leva sulle paure degli italiani, i quali, non a caso, pur sentendosi poco o per niente rappresentati da questi gusci vuoti (nel 2000 il Censis certificava il senso di appartenenza al 3 per cento) votano a seconda delle fobie che i leader di turno tentano di strumentalizzare. TASSE; CORRUZIONE; IMMIGRAZIONE; EUROPA CONTRO, EURO, LA CASTA. Questi i “grandi” temi attraverso cui far presa sull’opinione pubblica e nei talk (volutamente) senza contraddittorio.

Di qui la crisi della politica e la ricerca spasmodica di un leader forte e carismatico, di una figura salvifica o di un demiurgo che sappia catalizzare l’attenzione e possa far convogliare i consensi della maggioranza poco attenta degli italiani. Ed è stato un crescendo, o meglio, un trionfo del “sempre peggio”. Un ventennio e oltre, forse ancora più drammatico di quello tristemente famoso per la nostra Storia, che ha visto nascere e morire partiti all’interno della stessa legislatura, che ha fatto da levatrice a movimenti ultrapopulisti, forse più di quelli che orgogliosamente si ritengono tali oggi, che ha dato alla luce movimenti nati da una imprecazione volgare ed antica.

L’hastagh (# questo per intenderci) è divenuto il propulsore della propaganda, l’enunciazione di un concetto facilmente condivisibile, di banale buon senso e per questo ultrafruibile. Poco importa se quel provvedimento o quel decreto potesse avere o meno gli effetti desiderati; l’importante era ed è tuttora comunicare bene e incassare consensi. Poi, chi vivrà vedrà!

Ed allora, per ritornare a bomba sull’argomento da trattare, c’è spazio per un Partito Riformista/Socialista? La risposta non può che essere affermativa. Battersi per l’uguaglianza, per il lavoro, per difendere ed ampliare i diritti sociali e di cittadinanza, spartire rischi e opportunità tra la società nel suo complesso, coltivare la solidarietà o coesione sociale, proteggere i membri più vulnerabili della società con interventi attivi, incoraggiare a risolvere i problemi con la concertazione anziché con lo scontro nell’industria e fornire un ricco quadro di diritti di cittadinanza sociali ed economici a tutta la popolazione; tutto ciò può essere racchiuso in un’unica parola: socialismo.

Un socialismo rinnovato, con una forte matrice europeista, che stimoli la collaborazione tra popoli e sappia accompagnare L’Italia verso un orizzonte fatto di Riforme vere, credibili (a titolo esemplificativo cito quella della Giustizia e della Pubblica Amministrazione) e durature, senza le quali, se soltanto ci riferiamo al recentissimo piano di aiuti varato dall’Europa per la pandemia, Il Paese resta bloccato, senza alcuna capacità di investimento dei fondi ottenuti per l’anno a venire.

Riusciranno i tanti eroi che si dichiarano socialisti a costruire qualcosa che assomigli finalmente ad un partito vero? Non lo so. Di certo l’ardua impresa prevederebbe rinunce, fatica, chiarezza, verità, capacità di ascolto ed Umanismo, quest’ultimo tradotto da Humanism, termine rinvenibile indovinate dove? Non ci crederete: Olanda, dichiarazione di Amsterdam del 2002.

*: avvocato