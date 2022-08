ANTONIMINA Il Comune si avvale dell’ingegner Pietro Fazzari

di Gianluca Albanese

ANTONIMINA – L’ingegner Pietro Fazzari torna nel paese d’origine. Con deliberazione della giunta comunale di Antonimina dello scorso 27 luglio, la giunta con a capo il sindaco Giuseppe Murdaca ha inteso avvalersi dell’utilizzo di un dipendente del Comune di Canolo per coprire il posto vacante di istruttore direttivo tecnico categoria D, nelle more dell’avvio e della definizione della procedura concorsuale indetta dall’Ente.

Dunque, dovendo garantire e assolvere gli adempimenti di competenza dell’area tecnica del Comune di Antonimina (le cui mansioni di responsabile erano state affidate temporaneamente e ad interim al responsabile dell’area economico-finanziaria) è stata chiesta al Comune di Canolo l’autorizzazione a fruire delle prestazioni professionali dell’ingegner Pietro Fazzari per 18 ore settimanali e comunque fuori dell’orario di servizio in vigore all’Ente di appartenenza.

L’autorizzazione è arrivata con deliberazione di giunta del Comune di Canolo n. 59 dello scorso 19 luglio, con contestuale costituzione di rapporto di lavoro part-time con l’ingegner Fazzari fino al 31/12/2022, per lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di istruttore tecnico, riconducibili ai servizi dell’area tecnica e manutentiva del Comune di Antonimina.

Per Fazzari, da lustri residente a Siderno (nel cui Comune ha ricoperto per qualche anno il ruolo di responsabile del settore “Lavori Pubblici”) si tratta di un ritorno a casa, visto che non ha mai rescisso i legami affettivi col paese d’origine.