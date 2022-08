ANTONIMINA Al via il cartellone degli eventi estivi

di Gianluca Albanese

ANTONIMINA – Lirica, giochi popolari, cinema e musica pop. Ce n’è davvero per tutti i gusti nel programma di eventi estivi predisposto dall’amministrazione comunale di Antonimina, illustrato agli organi d’informazione dall’assessore Domenico Pelle. Si comincia stasera alle 21,30 in piazza della Vittoria con una tappa della 16^ edizione del festival di musica classica della Locride, organizzato dall’accademia Senocrito. Di scena un trio tutto al femminile, composto da Anna Maria Casile e Maria Letizia Seminara (ambedue soprano) accompagnate al pianoforte da Francesca Murdaca.

Ovviamente, gli eventi sono stati programmati anche nelle contrade. Domenica 7 alle 17,30 avrà luogo il 13° incontro di preghiera intitolato alla venerabile Rosella Staltari, mentre lunedì 8 inizia la due giorni di festeggiamenti in onore di Maria Santissima del monte Carmelo in programma nella frazione “Bagni” che martedì 9 alle ore 21 vedrà affrontarsi i dilettanti allo sbaraglio nella gara canora in stile “Corrida”.

Mercoledì 10 alle 16 giochi popolari tradizionali in piazza Littorio, mentre giovedì 11 alle 21 cinema sotto le stelle in piazza don Schiavello, con la proiezione del film “Tonino come sta?”.

Il 12 agosto alle 20.30 in piazza della Vittoria nuovo concerto lirico sempre a cura dell’accademia Senocrito. In questa occasione, la pianista Francesca Murdaca accompagnerà il soprano Roberta Nassi e il tenore Daniele Tirotta. Il 13 e 14 agosto l’attenzione si sposta nella frazione “Tre arie”: sabato alle 19,30 giochi popolari e karaoke, mentre domenica alle 21 il concerto dei Quartaumentata.

Gran finale il 16 agosto per i festeggiamenti in onore di San Rocco che si concluderanno col concerto della Capofortuna band, col loro tributo live a Rino Gaetano.