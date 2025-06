R. & P.

L’ANPI di Siderno torna a sollecitare la convocazione del Consiglio Comunale, come richiesto in data 7 ottobre 2024, per discutere e approvare un ordine del giorno a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina, nell’ambito della campagna nazionale promossa dall’ANPI.

Durante la cerimonia del 2 giugno, la Sindaca ha pubblicamente annunciato l’imminente convocazione del Consiglio. A fronte di tale dichiarazione, riteniamo doveroso che si passi dalle parole ai fatti. In un momento in cui la catastrofe umanitaria a Gaza continua a colpire migliaia di civili e il rischio di un conflitto allargato è altissimo, anche Siderno deve fare la sua parte. Chiediamo che la sede istituzionale del Consiglio diventi luogo di assunzione di responsabilità e di impegno concreto. In quella sede, proponiamo inoltre che si avvii la preparazione di una grande manifestazione pubblica, unitaria e apartitica, nella Locride, in solidarietà con la popolazione palestinese e per la pace in Medio Oriente. È tempo di agire. Ogni amministrazione, ogni comunità, può e deve alzare la voce per il rispetto del diritto internazionale, per il cessate il fuoco, per la giustizia e la pace.