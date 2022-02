ANPI REGGINA, sabato 19 febbraio due nuovi appuntamenti

Domani, sabato 19 febbraio 2022, l’ANPI reggina ha programmato due iniziative, la prima di carattere organizzativo, la seconda politico/letteraria. Nella prima iniziativa, in programma dalle ore 16,00 alle ore 18,00, si procederà con la campagna di tesseramento 2022 all’ANPI di Reggio Calabria. Nella seconda sarà presentato il libro INTELLETTUALI E FASCISMO. Il ‘caso’ Calabria”, opera di Rocco Lentini verrà illustrata a partire dalle ore 18, in presenza secondo le normative anti-Covid, e in diretta in remoto, al link https://www.facebook.com/COMITATO-PROVINCIALE-ANPI-REGGIO- CALABRIA-114441545272088/

Le due iniziative si svolgeranno presso lo “Spazio Open” di via dei Filippini, 25.

Il libro che l’ANPI presenterà in collaborazione con “Spazio OPEN” vedrà l’autore, Rocco Lentini, intervistato dal filosofo Gianfranco Cordì. Nel corso del dialogo si farà luce sul rapporto tra intellettuali e regime fascista, elemento che costituisce uno dei buchi neri della storia contemporanea.

Infatti, non pochi docenti universitari, economisti, filosofi, storici, giornalisti e narratori, per convinzione, per opportunismo, per quieto vivere, si fecero propagandisti del fascismo in posizione di subordinazione. Dopo la Liberazione si è rimosso tutto. Scienziati autarchici e giuristi che hanno costruito l’impalcatura del regime hanno trovato spazio nelle fila dei partiti del CLN, del PCI in prima istanza, rifacendosi una verginità antifascista. Il Meridione è stato paradigma di questo deprecabile comportamento: una vasta area di grandi intellettuali meridionali, che dialogava alla pari con la più avanzata cultura europea, fornì il collante tra la debole società civile e sociale del Sud e il regime fascista, mortificando la funzione e la responsabilità collettiva del proprio ruolo di artefice e guida del processo storico di cambiamento del Mezzogiorno e del Paese.

Reggio Calabria 18 febbraio 2021

Ufficio Stampa ANPI

Reggio Calabria