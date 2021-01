ANPI La sezione locridea “Tea Sesini” lancia la petizione antifascista

R. & P.

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021, l’ANPI Silvestra Tea Sesini (Locride) invita tutte le persone che vogliono «impedire la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e la vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti» di recarsi nei comuni di residenza fino al 30 marzo 2021 per firmare la proposta di legge Antifascista Stazzema. Nel caso in cui i moduli non fossero disponibili si possono scaricare dal sito anagrafeantifascista.it

E comunque, il comitato promotore ha inviato a tutti i comuni italiani una Pec per rendere accessibili i moduli e per l’autentica della firma.

Visti il clima d’odio, il rancore sociale, i capetti di borgata e dei kapò di paese che diffondono odio e mostrano simboli quotidianamente , vi invito a recarvi nei comuni e firmare la proposta di legge Antifascista.

Ercole Macrì, presidente ANPI Silvestra Tea Sesini