R. & P.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo calabrese, ha eletto, durante l’Assemblea del 16 Marzo 2021, Vito Crea Presidente di ANGSA Calabria.

Vito Crea, già Presidente della sede ANGSA di Reggio Calabria, vedrà la stretta collaborazione di Mary Naso Presidente Angsa Vibo Valentia, eletta Vicepresidente e Katia Spadafora, Presidente Angsa Cosenza, eletta Segretario dell’Associazione.

I Presidenti di Angsa Catanzaro, Alfonso Ciriaco, di Angsa Lamezia Terme, Emanuela Muraca, di Angsa Crotone-S.Giovanni in Fiore, Nadia Fabiano insieme al Presidente uscente Giovanni Marino, formeranno il Consiglio Direttivo.

Le Famiglie di Bambini , ragazzi e adulti con autismo calabresi che si riconoscono nella più importante e antica Associazione formata da genitori italiana, saranno rappresentati dal neo Presidente che appena eletto ha dichiarato: < Prendo una grossa responsabilità nel proseguire il lavoro svolto da Giovanni Marino, eletto Presidente Nazionale, la mia azione sarà improntata sulla massima etica e rivolta alla soluzione di notevoli problemi , seguirò una linea che abbraccerà sia l’aspetto sanitario che sociale con la partecipazione ai Tavoli Regionali sull’Autismo, sollecitando l’applicazione delle Reti Territoriali delle 5 ASP Calabresi, che dovranno tenere conto della creazione di Centri Specializzati per l’Autismo .

La nuova Angsa Calabria vigilerà sugli ambiti territoriali per la creazione dei progetti di vita individuali, sui fondi della non autosufficienza, sul Dopo di Noi e sulla vita indipendente.