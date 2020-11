ANCI CALABRIA il direttivo sarà al fianco dei sindaci alla manifestazione di giovedì 19 a Roma

R. & P.

Il Comitato Direttivo di ANCI Calabria, in una urgente riunione appena effettuata in modalità di videoconferenza, avendo raccolto gli intendimenti prevalenti espressi dai Sindaci dei territori e confermando il proprio documento del 11 novembre u.s., ai cui contenuti integrali ci si riporta, ha deciso di confermare il “sit-in statico” presso Palazzo Chigi il 19 novembre p.v.Alle preoccupazioni e richieste precedentemente rappresentate si aggiungono le voci del momento di una presunta rinuncia all’incarico di Commissario “ad acta” della Sanità in Calabria da parte del Prof. Gaudio, appena individuato dal Governo.I Sindaci saranno uniti e numerosi a rappresentare l’allarme crescente che si coglie nelle popolazioni dei Comuni calabresi dinnanzi agli accadimenti che lasciano stupefatti.Contestualmente si comunica che la Presidenza del Consiglio, su richiesta di ANCI Calabria, ha confermato a calendario il contestuale incontro con la delegazione di questa Associazione giovedì 19 novembre ore 15.00.

Il Vice Presidente Vicario Francesco Candia