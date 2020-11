AMPLIAMENTO TMB DI SIDERNO Cittadini e associazioni scrivono ai Commissari: “Se ne ridiscuta quando verrà eletta la nuova amministrazione”

R. & P.

I sottoscritti Cittadini e Rappresentanti delle Associazioni Ambientalistiche, di Partiti e Movimenti politici, riuniti nel Comitato per la salvaguardia del territorio “Siderno ha già dato” a seguito dell’incontro avuto in data 16.11.2020 con la Presidente della triade commissariale del Comune di Siderno, Dr.ssa Caracciolo, alla presenza dell’Ing. Fazzari, quale dirigente del Comune del Settore Ambiente e Territorio, unanimementeespongono quanto segue.

L’incontro di cui si è detto si è sviluppato sull’argomento in oggetto, ossia sul progetto di ampliamento dell’impianto di TMB, che dovrebbe realizzarsi in località San Leo del Comune di Siderno.

Sono state espresse le riserve del caso e si è fatto uno specifico richiamo a tutte le argomentazioni, i rilievi, i vincoli e le limitazioni sviluppati nelle osservazioni, inviate agli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi (pec avv. Anna Maria Romeo dell’1/11/2020).

In particolare, per esempio, la delegazione ha posto un’attenzione di rilievo sulla natura urbanistica della zona nella quale dovrebbe andare ad insistere il nuovo impianto, ossia zona agricola, ove si praticava la coltura del bergamotto.

L’ approvazione di questo progetto comporterebbe una fortissima limitazione dello sviluppo dei due centri più popolosi della Locride, ossia Siderno e Locri, essendo ubicato proprio al confine, ed una concentrazione di spazzatura oltre ogni limite di sopportazione per i territori interessati con grandissimo nocumento dello sviluppo per i futuri trent’anni della zona.

Per realizzare il proposto ampliamento bisognerebbe approvare il progetto in deroga con una variante allo strumento urbanistico vigente e tale deliberazione la Commissione dovrebbe adottarla con i poteri e le funzioni del Consiglio Comunale.

La Commissione Straordinaria, cioè, verrebbe chiamata ad assumere un impegno in periodo di prorogatio, opinabile quantomeno sotto il profilo dell’opportunità, dovendo prendere atto del fatto che sta esercitando ancora la pienezza delle sue funzioni sulla base di una legge speciale, dettata dall’emergenza Covid19, ossia in virtù di una situazione che non conosce precedenti.

Il DPCM che ci interessa, infatti, pur autorizzando ancora un’ulteriore proroga oltre i termini stabiliti dalla legge, certamente non ha nella sua ratio l’intenzione di esautorare gli organi elettivi dalle scelte che impegnano l’Amministrazione eletta e che hanno un impatto duraturo nel tempo sul territorio, sulla qualità della vita e sulla salute stessa dei cittadini.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i sottoscritti

CH I E D O N O

alla Commissione Straordinaria di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento dell’impianto di TMB in C.da San Leo del Comune di Siderno, perché in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

Chiedono inoltre di astenersi dall’assumere qualunque decisione che possa incidere sulla vita sulla salute dei cittadini, lasciando tale discussione e deliberazione alla dialettica democratica, che si svilupperà nelle sedi competenti degli organismi eletti durante la prossima imminente competizione elettorale.

Sicuri che tale preghiera non rimarrà inascoltata, si inviano cordiali saluti e si ringrazia per la sensibilità dimostrata.

Siderno 19.11.2020

Sottoscrivono:

Comitato Riviera Pulita (Presidente Veronique Angela Simone)

Comitato a Difesa della Salute dei Cittadini Sidernesi (Portavoce Francesco Martino)

Comitato Ecologico Pantanizzi (Portavoce Giuseppe Ieraci)

Associazione “Pajsi Meu ti vogghju beni” (Presidente Claudio Figliomeni)

Associazione Siderno Soccorso (Presidente Aldo Caccamo)

Associazione Volo (Pres. Giuseppe Caruso, Portavoce Michele Caruso)

Comitato pro Piazza Cavone (Presidente Aldo Caccamo)

Comunisti Uniti per Siderno (Candidato Sindaco Antonio Sgambelluri)

Movimento “Noi per Siderno” (Candidato Sindaco Antonio Cutugno)

Movimento “Siderno nel Cuore” (Candidato Sindaco Domenico Barranca)

Partito Democratico, Circolo di Siderno (Candidata Sindaca Maria Teresa Fragomeni)

Fattore Comune – Sinistra Italiana, Circolo “Berlinguer” di Siderno

Partito Comunista, Sezione Prov. “Bolognino” SidernoIl documento è stato sottoscritto da 850 cittadin