di Redazione

LOCRI -Questo sabato mattina 6 maggio, incontriamo Vincenzo Panetta, assessore uscente ed ora nuovamente sceso in campo per le amministrative del 14 e 15 maggio, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Tutti per Locri -Fontana sindaco”.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

La crescita di una città può avvenire con la collaborazione e la disponibilità e questo mi ha sempre condotto a lavorare per dare lustro e attenzione alle periferie e alle contrade. In questi anni, abbiamo avuto molte idee e il cambiamento si è visto. Abbiamo avuto molte criticità, sempre valutate e cercato di risolvere, dando attenzione a tutte le zone e dove non siamo intervenuti è stato solo tempo, arriveremo ovunque sia necessario.Sono stato e continuerò ad essere il portavoce dei cittadini, ho sempre portato avanti le loro istanze ed è stato il mio unico interesse.

La lista della quale fa parte è “Tutti per Locri”. La vostra proposta politica, intende proseguire un percorso iniziato ben dieci anni fa, in tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

Dieci anni fa ho partecipato alla formazione di questo gruppo, il mio intento è di proseguire il nostro cammino ancora insieme, con la consapevolezza di aver continuato con chi ha creduto nel progetto politico. Sono certo che “Tutti per Locri” è l’unica lista che continua a portare avanti da un decennio le stesse idee e anche con l’ingresso delle nuove figure, non sarà modificato il nostro modo di fare politica e soprattutto non siamo scesi e non scenderemo a compromessi con chi la pensa e agisce in un modo diverso. Di questo siamo orgogliosi e sicuri che la città ci sarà vicina perché ha apprezzato la nostra coerenza. Continuerò a portare avanti questa linea politica, garantendo ai cittadini locresi le stesse attenzioni che ci sono state fino ad oggi.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

La trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini sono indispensabili, il dialogo costante e la presenza quotidiana ci permette di capire quali attività intraprendere per migliorare la qualità dei servizi e della vita. Il mio impegno politico deve essere visto come un servizio nei confronti della comunità, questa è la mia idea di amministrazione.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occupare in vista dei prossimi cinque anni?

Mi piacerebbe continuare ad occuparmi della viabilità alla quale ho fatto capo negli ultimi anni. Numerosi sono i progetti intrapresi, alcuni conclusi ed altri in fase di esecuzione. Di questi ultimi, a breve, inizieranno alcuni lavori e vorrei essere io insieme alla mia squadra a portarli a termine.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perchè dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Credo che in tutti questi anni, i cittadini abbiano avuto modo di conoscermi e di capire che dietro la figura di assessore c’è un cittadino ed un amico disinteressato che si prodiga di risolvere per quanto possibile le varie problematiche che gli vengono proposte.Invito tutti gli elettori a contribuire alla mia elezione, affinché valori come l’onestà, la coerenza ed il senso del dovere, possano andare avanti.