di Redazione

LOCRI – Questo venerdì pomeriggio, incontriamo tra le giovani donne candidate alla carica di consigliere comunale, nella lista “Con Senso Civico per Locri/Comunità Solidale-Sainato sindaco”, Maria Rosaria Staltari Ferraro, di professione estetista.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Il motivo che mi ha spinto a candidarmi, nasce dalla volontà di contribuire al miglioramento della mia città affinché diventi un luogo che possa offrire più opportunità lavorative ai giovani e maggiori tutele dal punto di vista sociale. Mi piacerebbe costruire le basi per garantire un futuro migliore ai nostri figli.

La lista della quale fa parte è “Consenso Civico per Locri/Comunità Solidale”. La vostra proposta politica ruota attorno una parola chiave, ovvero “futuro”, che è un po’ la sintesi della vostra visione della città. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

Il termine “futuro” è una componente fondamentale all’interno del nostro programma. Per quanto mi riguarda, sono certa che sapremo intervenire affinché vengano potenziate le strutture che già si occupano della tutela dei bisogni delle famiglie e dei soggetti più fragili. In relazione a queste tematiche, mi piacerebbe attuare degli interventi innovativi nella gestione dei servizi di assistenza e supporto che ci permettano di essere più efficaci ed efficienti.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

Per me amministrazione pubblica vuol dire che i cittadini e gli amministratori debbono svolgere un lavoro in sinergia, dove alle esigenze, richieste e partecipazione degli uni corrisponda l’ascolto, la disponibilità e l’abnegazione degli altri.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Gli ambiti ai quali sono maggiormente interessata sono l’infanzia e le politiche sociali. Sono certa che sulla base delle mie esperienze, potrei portare un ottimo contributo e garantire l’attenzione necessaria che questi settori così delicati richiedono.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Chiedo ai cittadini locresi di votarmi perché sono una persona seria e responsabile ma, soprattutto, disposta a mettersi in gioco, con umiltà e profonda dedizione.