di Redazione

LOCRI – Per la lista “Consenso Civico per Locri/Comunità Solidale- Sainato sindaco”, il nostro a tu per tu, questa domenica, è con la candidata Aurora Bartone, coordinatrice del reparto di Pediatria di Locri.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Per prendere parte attiva ad una necessità di cambiamento che un Comune, come quello di Locri, merita.

La lista della quale fa parte è “Consenso Civico per Locri/Comunità Solidale”. La vostra proposta politica ruota attorno una parola chiave, ovvero “futuro”, che è un po’ la sintesi della vostra visione della città. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

Intendo garantire il mio impegno rendendo più snelle le procedure e più efficaci i servizi rivolti ai cittadini.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

La mia idea è quella di un’amministrazione disponibile all’ascolto e vicina a chi non ha voce.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Mi piacerebbe occuparmi dell’ambito sociale e, in particolare, di quello sanitario, in ragione della professione che svolgo.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Chiedo ai miei concittadini di appoggiarmi perché garantisco il massimo impegno per far fronte a tutte le loro necessità, così come faccio quotidianamente in ambito professionale.