di Redazione

LOCRI – Proseguono le nostre interviste ai candidati alla carica di consigliere comunale per le prossime amministrative del 14 e 15 maggio, oggi è la volta di Carmelo Speziale, componente della lista “Storia e Progresso per Locri”, a supporto del candidato sindaco, Ugo Passafaro.

1)Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Negli ultimi mesi, mi è capitato spesso di stare accanto ad alcuni dei miei colleghi candidati, la loro voglia di cambiare e migliorare, mi ha fatto capire che anche io posso dare il mio supporto alla città ed essere a fianco dei bisogni dei cittadini con sincerità e iniziative concrete.

2)La lista della quale fa parte è “Storia e progresso per Locri”. La vostra, vuole essere una proposta politica di “discontinuità”, rispetto a quanto attuato negli ultimi dieci anni di amministrazione della cosa pubblica a Locri. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?



Ascoltare i cittadini che devono sentirsi ed essere parte di un progetto comune nel migliorare e/o cambiare quello che oggi non va bene. (Consiglio quindi la lettura del nostro programma amministrativo).

3) Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?



Forse sarò ripetitivo ma metto alla base di tutto il cittadino. Cercare di dare il meglio per tutti e per la città, dargli voce e portare le loro idee costruendole e progettandole insieme.

4)Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?



Pensando un po’ a me e facendomi magari la domanda.. “dove potrei dare il 100% ” viene da rispondermi che potrei dare il massimo nel settore Cultura e Turismo.

5) Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?



Non sono un amante degli appelli, mi piace farmi conoscere dalle persone senza essere io a dover dire chi sono o cosa faccio ma so anche che giustamente non mi conoscono tutti. Quindi dico solo che sono una persona sincera e ho un forte senso del valore civico e umano. Doti che porterei sempre con me e quindi anche come amministratore all’interno del municipio.