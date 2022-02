AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI Incarico gratuito per Mario Ientile

di Gianluca Albanese

LOCRI – Aveva appena festeggiato il collocamento a riposo, dopo una brillante carriera conclusa con l’incarico di segretario generale della Provincia di Vibo Valentia. Ma evidentemente non aveva alcuna voglia di rimanere con le mani in mano. È di lunedì 21, infatti, la notizia che Mario Ientile ha assunto l’incarico di collaborazione e consulenza a titolo gratuito e a tempo determinato all’Ambito Territoriale di Locri, struttura cardine nell’erogazione dei servizi sociali, alla quale fanno capo i 23 comuni dell’area Sud della Locride.

L’incarico gli è stato conferito con decreto sindacale numero 2/2022 del primo cittadino di Locri (comune capofila) Giovanni Calabrese, ed è stato assegnato per dodici mesi.

La ratio della decisione risiede proprio nella considerazione dell’importanza dell’Ambito Territoriale per l’attuazione dei molteplici e complessi programmi amministrativi nel campo sociale e che nelle attribuzioni dell’ambito rientrano tutte le procedure di predisposizione dei progetti per la partecipazione ai bani per i relativi finanziamenti, nonché le procedure per l’affidamento dei servizi, tutte attività complesse che richiedono importanti e comprovate competenze ed esperienze professionali. Essendo, al momento, impossibile procedere all’assunzione di nuove unità di personale, il sindaco di Locri ha individuato nella persona del dottor Ientile “la figura – si legge nell’ordinanza – in possesso di comprovata professionalità ed esperienza maturate nell’ambito dell’amministrazione degli enti locali”, al fine di svolgere attività di studio, analisi e supporto alle attività di competenza dell’Ambito Territoriale di Locri.

Come detto, l’incarico verrà svolto a titolo gratuito e per dodici mesi, e sono esclusi altresì i rimborsi spese.

Insomma, un buon innesto a costo zero per l’Ambito Territoriale. Mario Ientile è marito del segretario generale del Comune di Locri Caterina Giroldini.