AMBITO TERRITORIALE DI CAULONIA Attivato il servizio di Pronto Intervento Sociale

R. & P.

L’ambito territoriale sociale di cui Caulonia è Comune capofila, ha attivato il servizio di Pronto Intervento Sociale a favore di tutti i cittadini privi di rete familiare residenti nel territorio del distretto. L’iniziativa nasce dalla necessità e dalla volontà di non lasciare solo nessuno. È importante in questi giorni intercettare eventuali situazioni di disagio e emarginazione per assicurare i servizi vitali. Gli operatori dell’ambito sono reperibili ad un numero cellulare dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30.Per la realizzazione di questa iniziativa è stato fondamentale il supporto e la collaborazione delle associazioni di volontariato e di singoli cittadini che hanno reso la propria disponibilità, al fine di assicurare gli interventi nelle situazioni di necessità ai nostri cittadini più fragili.

Ambito territoriale Sociale

Comune Capofila Caulonia

Il Sindaco Caterina Belcastro