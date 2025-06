R. & P.

Sono ufficialmente aperte le candidature per ottenere il riconoscimento di Comune Plastic Free 2026, l’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus che premia l’impegno delle amministrazioni locali nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. Città, paesi e borghi italiani potranno inviare la propria domanda entro il 30 novembre 2025 attraverso la piattaforma digitale dedicata, che quest’anno si presenta con un’interfaccia migliorata e una scheda di valutazione aggiornata con criteri ancora più sfidanti.

<<Anno dopo anno il riconoscimento si evolve per rispondere alle crescenti esigenze ambientali – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica – e con l’edizione 2026 vogliamo valorizzare ancor di più le amministrazioni che dimostrano un impegno concreto e duraturo per la salvaguardia del proprio territorio. I nuovi criteri sono pensati per stimolare i Comuni a fare un passo in più verso la sostenibilità e la responsabilità ambientale>>.

La candidatura è gratuita e aperta a tutti i 7.896 Comuni italiani. Una volta completata la procedura online, l’amministrazione riceverà un pre-esito immediato con il punteggio ottenuto, così da poter intervenire rapidamente per migliorare le proprie performance ambientali prima della scadenza definitiva.

<<Semplificare la candidatura e offrire un feedback immediato aiuta le amministrazioni a crescere e ad attivarsi con maggiore consapevolezza – prosegue De Gaetano – Il nostro obiettivo non è solo premiare, ma accompagnare i Comuni in un percorso di miglioramento continuo a beneficio dell’intera comunità>>.

Anche per il 2026 verranno assegnati quattro livelli di riconoscimento in base al grado di virtuosità ambientale raggiunto: 1, 2 o 3 tartarughe, più la lode speciale “3 tartarughe gold”, destinata alle eccellenze assolute.

Una volta chiuse le candidature, il Comitato di valutazione di Plastic Free verificherà i dati dichiarati e validerà i risultati. Saranno anche effettuati controlli sul territorio per accertare la veridicità delle informazioni fornite dai Comuni candidati. L’ufficializzazione dei Comuni Plastic Free 2026 è prevista per il prossimo gennaio, mentre la premiazione nazionale si svolgerà indicativamente nel mese di febbraio.

<<Ricevere le nostre tartarughe significa assumersi un impegno pubblico verso i cittadini e l’ambiente – conclude il presidente di Plastic Free – È un riconoscimento che parla di futuro, di visione e di responsabilità. Ogni Comune che partecipa compie una scelta coraggiosa e necessaria per costruire un’Italia più sostenibile>>.

Le amministrazioni interessate possono candidarsi attraverso il sito ufficiale: https://www.plasticfreeonlus.it/cosa-facciamo/comuni-plastic-free/candidatura