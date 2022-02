AMATORI Turno favorevole a Locri e Africo, nella giornata dei 6 pareggi

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA NONA GIORNATA DI ANDATA

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AMATORI AFRICO 3-4

AMATORI GROTTERIA – MONASTERACE AMATORI 2-2

AMATORI CALCIO LOCRI – INTER CLUB LOCRI 4-0

REAL BIANCO – ZALEUCO LOCRI 0-0

AMATORI STIGNANO – AMATORIALE BENESTARE 1-1

AZZURRA AMATORI – LA MARIANNA CINQUEFRONDI 2-2

VAVALACI SIDERNO – AMATORI MAMMOLA 0-0

RECUPERO DEL 09/02

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – ZALEUCO LOCRI 3-4

CLASSIFICA DOPO LA NONA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 22

AMATORI LOCRI punti 21

VAVALACI SIDERNO punti 17

ZALEUCO LOCRI punti 16

MONASTERACE AMATORI punti 15

AMATORI GROTTERIA punti 14

AZZURRA AMATORI e REAL BIANCO punti 11

AMATORI BENESTARE punti 8

AMATORI MAMMOLA E LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 7

INTER CLUB LOCRI punti 6

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 4

AMATORI AFRICO Punti 3

N.B.: AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO 2 PARTITE IN MENO, AMATORI GROTTERIA, MONASTERACE AMATORI, AMATORI REAL BIANCO E AMATORI AFRICO UNA PARTITA IN MENO.

Nella giornata dei cinque pareggi su sette partite, a fare notizia sono le due uniche vittorie: il poker del Locri sull’Iter club con tripletta di Iervasi e goal di G. Bartolo, e il primo successo stagionale dell’Africo, che vince in casa del Bovalino e conquista i primi tre punti della stagione. E la classifica si accorcia, complice il pareggio interno dello Stignano con un sorprendente Benestare. In goal Fazio per la capolista e Pelle per gli ospiti. Alla fine, il terzo tempo immortalato nella foto a corredo del pezzo mostra il bel clima della domenica di sport vissuta. Lo Zaleuco vince il recupero di mercoledì e pareggia a Bianco, piazzandosi al quarto posto a un’incollatura dai Vavalaci, che non vanno oltre il pari casalingo a reti inviolate contro il Mammola. 2-2 tra Grotteria e Monasterace e tra Azzurra e La Marianna.

PROSSIMO TURNO (18-19-20 FEBBRAIO)

AMATORI AFRICO – AMATORI CALCIO LOCRI

AMATORIALE BENESTARE – AMATORI GROTTERIA

AMATORI MAMMOLA – AMATORI STIGNANO

INTER CLUB LOCRI – AMATORI REAL BIANCO

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – AMATORI FRIENDS BOVALINO

MONASTERACE AMATORI – AZZURRA AMATORI

ZALEUCO LOCRI – VAVALACI SIDERNO