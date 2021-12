AMATORI Le quattro di testa non mollano. Aspettando il derby…

CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI F.I.G.C. – L.N.D.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI BENESTARE – MONASTERACE 3-4

AMATORI GROTTERIA – INTER CLUB 4-1

AMATORI MAMMOLA – LA MARIANNA CINQUEFRONDI 2-4

AMATORI REAL BIANCO – AMATORI CALCIO LOCRI 1-2

AMATORI STIGNANO – AZZURRA AMATORI 3-2

VAVALACI SIDERNO – AMATORI FRIENDS BOVALINO 6-1

ZALEUCO LOCRI – AMATORI AFRICO sospesa

CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA:

AMATORI LOCRI, AMATORI STIGNANO, MONASTERACE AMATORI, VAVALACI SIDERNO Punti 9

LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 6

AMATORI BENESTARE, AZZURRA AMATORI, ZALEUCO LOCRI, AMATORI MAMMOLA, AMATORI GROTTERIA Punti 3

AMATORI FRIENDS BOVALINO, AMATORI REAL BIANCO Punti 1

AMATORI AFRICO, INTER CLUB LOCRI Punti 0

Le quattro di testa non mollano. Vittorie di misura degli Amatori Locri (marcatori Bartolo V. e Marcianò) in casa del Real Bianco (Romeo); del Monasterace in casa del Benestare (Rocca, Nastasi e rigore di Tiano) e degli Amatori Stignano sull’Azzurra, con brindisi finale collettivo documentato dalla foto a corredo del pezzo. Goleada dei Vavalaci che battono gli Amatori Friends Bovalino con punteggio tennistico (doppietta di Gianfranco Fimognari e goal di Fabio Albanese, Peppe Carabetta, Carlo Bolognino e del bomber Massimo Diano) mentre insegue a tre lunghezze La Marianna Cinquefrondi, unica al secondo posto dopo la vittoria maturata in casa del Mammola. La giornata si chiude col poker del Grotteria sull’Inter club.

Il prossimo turno appare favorevole a Stignano e Monasterace visto che ci riserva il derby tra Amatori Calcio Locri e Vavalaci Siderno, che potrebbe assottigliare il gruppetto delle battistrada.

Il prossimo turno si giocherà il 17, 18 e 19 dicembre col seguente calendario:

AMATORI AFRICO – AMATORI REAL BIANCO

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AMATORI STIGNANO

AMATORI CALCIO LOCRI – VAVALACI SIDERNO

AZZURRA AMATORI – AMATORI GROTTERIA

INTER CLUB LOCRI – AMATORI BENESTARE

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – ZALEUCO LOCRI

MONASTERACE AMATORI – AMATORI MAMMOLA