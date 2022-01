AMATORI E’ ricominciato il campionato. I risultati della 7^ giornata

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA SETTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI FRIENDS BOVALINO – INTER CLUB LOCRI 9-3

AMATORI GROTTERIA – AMATORI AFRICO 4-1

AMATORI REAL BIANCO – AMATORI BENESTARE 5-8

AMATORI STIGNANO – LA MARIANNA CINQUEFRONDI 2-0

AZZURRA AMATORI – AMATORI LOCRI 0-4

VAVALACI SIDERNO – MONASTERACE AMATORI 1-1

ZALEUCO LOCRI – AMATORI MAMMOLA 5-1

RECUPERO AMATORI FRIENDS BOVALINO – AZZURRA 3-11

CLASSIFICA DOPO LA SETTIMA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 18

AMATORI LOCRI punti 15

MONASTERACE AMATORI punti 14

VAVALACI SIDERNO punti 13

AZZURRA AMATORI E AMATORI GROTTERIA punti 10

ZALEUCO LOCRI punti 9

REAL BIANCO E AMATORI BENESTARE punti 7

INTER CLUB LOCRI, AMATORI MAMMOLA E LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 6

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 4

AMATORI AFRICO Punti 0

N.B.: AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO 2 PARTITE IN MENO; ZALEUCO LOCRI, AMATORI GROTTERIA, LA MARIANNA CINQUEFRONDI, MONASTERACE AMATORI, AMATORI REAL BIANCO E AMATORI AFRICO UNA PARTITA IN MENO

Si riparte. Dopo la sosta forzata per l’aumento dei contagi da CoVid-19 il torneo amatoriale ha rimodulato il calendario che si concluderà nel mese di giugno e si è iniziato a recuperare le partite rinviate. Dunque, il prologo della settima giornata del girone di Andata c’è stato giovedì 27 quando l’Azzurra ha travolto gli Amatori Friends Bovalino per 11-3.

Per quanto riguarda la settima giornata, la capolista Stignano (nella foto) regola la Marianna Cinquefrondese con le reti di Khoris e Cesare. Tiene il passo il Locri, che ha due partite da recuperare e infligge un secco poker all’Azzurra. A segno per gli amaranto Venanzi, Iervasi, Ficara e Marcianò. I Monasterace coglie un buon pareggio sul campo dei Vavalaci Siderno che hanno due partite da recuperare, oltre che la condizione di molti giocatori contagiati dal CoVid. Manita dello Zaleuco ai danni del Mammola (doppietta di Gallì e reti di Parrinello, Leonardo e Caracciolo) e poker del Grotteria all’Africo (a segno Matteo Martello, Vincenzo Martello, Lupis e Bruzzese. Per gli ospiti Versace). Il quadro della settima giornata si completa con due goleade. Quella casalinga del Bovalino contro l’Inter club (triplette di Germano e Pedrini e goal di Pelle, Stranges e Manglaviti) e del Benestare in casa del Real Bianco. Per gli ospiti-corsari hanno segnato Parlongo, Maurizio Nastasi e Pelle (doppiette) e Antonio Caminiti. Lo score si completa con un’autorete dei locali che sono andati a segno con Cotroneo (doppietta), Berraou, Basno e Todarello.

Match-clou dell’ottava giornata sarà Monasterace-Stignano.

PROSSIMO TURNO (4,5,6 FEBBRAIO 2022)

AMATORI AFRICO – AZZURRA AMATORI

AMATORI BENESTARE – VAVALACI SIDERNO

AMATORI CALCIO LOCRI – AMATORI FRIENDS BOVALINO

AMATORI MAMMOLA – AMATORI REAL BIANCO

INTER CLUB LOCRI – ZALEUCO LOCRI

LA MARIANNA CINQUEFRONDESE – AMATORI GROTTERIA

MONASTERACE AMATORI – AMATORI STIGNANO

RECUPERO PROGRAMMATO:

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – ZALEUCO LOCRI (mercoledì 9 febbraio alle ore 19)