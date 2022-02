AMATORI E’ corsa a tre. Doppio colpo dei Vavalaci al “Barone Macrì”

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA DECIMA GIORNATA DI ANDATA

GARA DI RECUPERO:

AMATORI LOCRI – VAVALACI SIDERNO 1-2

DECIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI AFRICO – AMATORI CALCIO LOCRI 1-4

AMATORIALE BENESTARE – AMATORI GROTTERIA 1-2

AMATORI MAMMOLA – AMATORI STIGNANO 3-6

INTER CLUB LOCRI – AMATORI REAL BIANCO 2-5

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – AMATORI FRIENDS BOVALINO rinv.

MONASTERACE AMATORI – AZZURRA AMATORI 1-2

ZALEUCO LOCRI – VAVALACI SIDERNO 1-4

CLASSIFICA DOPO LA DECIMA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 25

AMATORI LOCRI punti 24

VAVALACI SIDERNO punti 23

ZALEUCO LOCRI punti 18

AMATORI GROTTERIA punti 17

MONASTERACE AMATORI punti 15

AZZURRA AMATORI e REAL BIANCO punti 14

AMATORI BENESTARE punti 8

AMATORI MAMMOLA E LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 7

INTER CLUB LOCRI punti 6

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 4

AMATORI AFRICO Punti 3

N.B.: AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO, AMATORI GROTTERIA, MONASTERACE AMATORI, AMATORI REAL BIANCO E AMATORI AFRICO, LA MARIANNA CINQUEFRONDI, AMATORI BOVALINO UNA PARTITA IN MENO.

Sei punti in quattro giorni. È il bottino dei Vavalaci Siderno (nella foto), che giovedì in notturna vincono il derby con Locri giocato al “Barone Macrì” davanti a una buona cornice di pubblico e un clima di grande fair play (in goal Alessandro Caridi per i padroni di casa; Bruno Panetta e Gianfranco Fimognari per gli ospiti) e ieri tornano sul “luogo del delitto” vincendo 4-1 in casa dello Zaleuco Locri. In rete Serra, Gianfranco Fimognari su rigore, Sainato e Franchino Fimognari. Per gli avvocato ha segnato Gallì.

Intanto la classifica prende una fisionomia precisa. È lotta a tre per il primato, con lo Stignano che vince con punteggio tennistico e mantiene la vetta solitaria (3-6 con goal di Fazio – per lui una tripletta – doppietta di Campisi e Carnà; doppietta di S. Scali e goal di Simonetta per i padroni di casa), ma dietro gli Amatori Locri tengono il passo dopo la vittoria in casa dell’Africo (doppietta di Bartolo G., goal di Bartolo G. e Avarello; Barreca per l’Africo). Dunque, ci sono tre squadre in tre punti a formare il gruppetto di testa che staccano il gruppo centrale in cui guadagna terreno il Grotteria dopo la vittoria in casa del Benestare con goal di Fuda e M. Martello; per il Benestare in goal Tiano. Bel colpo dell’Azzurra (2-1 in casa del Monasterace con doppietta di Marando) e anche del Real Bianco, che rifila una manita all’Inter Club, con reti di Cotroneo (tripletta), Natì e Versace,

PROSSIMO TURNO (26-27 FEBBRAIO):

AMATORI AFRICO – INTER CLUB LOCRI

AMATORI FRIENDS BOVALINO – MONASTERACE AMATORI

AMATORI GROTTERIA – AMATORI MAMMOLA

AMATORI CALCIO LOCRI – LA MARIANNA CINQUEFRONDI

AMATORI STIGNANO – ZALEUCO LOCRI

AZZURRA AMATORI – AMATORIALE BENESTARE

VAVALACI SIDERNO – AMATORI REAL BIANCO