AMATORI Colpaccio dello Stignano in casa del Monasterace. Locri forza 6

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO L’OTTAVA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI AFRICO – AZZURRA AMATORI (si gioca domenica 6)

AMATORI BENESTARE – VAVALACI SIDERNO 2-5

AMATORI CALCIO LOCRI – AMATORI FRIENDS BOVALINO 6-2

AMATORI MAMMOLA – AMATORI REAL BIANCO 4-7

INTER CLUB LOCRI – ZALEUCO LOCRI 1-2

LA MARIANNA CINQUEFRONDESE – AMATORI GROTTERIA 2-3

MONASTERACE AMATORI – AMATORI STIGNANO 2-5

CLASSIFICA DOPO L’OTTAVA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 21

AMATORI LOCRI punti 18

VAVALACI SIDERNO punti 16

MONASTERACE AMATORI punti 14

AMATORI GROTTERIA punti 13

ZALEUCO LOCRI punti 12

AZZURRA AMATORI e REAL BIANCO punti 10

AMATORI BENESTARE punti 7

INTER CLUB LOCRI, AMATORI MAMMOLA E LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 6

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 4

AMATORI AFRICO Punti 0

N.B.: AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO 2 PARTITE IN MENO; ZALEUCO LOCRI, AMATORI GROTTERIA, LA MARIANNA CINQUEFRONDI, MONASTERACE AMATORI, AMATORI REAL BIANCO E AMATORI AFRICO UNA PARTITA IN MENO

In attese delle gare di recupero (e che si completi il quadro della giornata con la partita tra Africo e Azzurra in programma domani)…la capolista se ne va. Lo Stignano, infatti, riesce a imporsi sul campo del Monasterace con reti di Scuteri (doppietta), Khoris, Lollo e Michelizzi, consolidando il primato solitario in classifica, ma il Locri tiene il passo, infliggendo un punteggio tennistico al Bovalino. In rete per i padroni di casa Giuseppe Bartolo e Ficara (doppiette), Caridi A. e Spadaro; Pedrini e Germano per il Bovalino. Riconquistano il terzo posto i Vavalaci (nella foto), dopo la “manita” in casa del Benestare: doppietta di Errigo e reti di Oppedisano, Coluccio e “Mata” Bruzzese che scalda i motori in vista della sfida contro la sua ex squadra di domenica prossima. Lo Zaleuco si aggiudica di misura il derby contro l’Inter Club con goal di Cuteri e Ierinò (Alia per i nerazzurri) mentre il Real Bianco ne fa sette in casa del Mammola (tripletta di Cotroneo, doppietta di Natì e goal di Ferraro e Roberto Salerno; per il Mammola tripletta di La Scala F. e goal di Spatari). Il Grotteria ottiene un buon successo per 3-2 in casa de La Marianna Cinquefrondi. A segno MadKour, Valentino Panetta e Fuda.

PROSSIMO TURNO (12-13 FEBBRAIO)

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AMATORI AFRICO

AMATORI GROTTERIA – MONASTERACE AMATORI

AMATORI CALCIO LOCRI – INTER CLUB LOCRI

REAL BIANCO – ZALEUCO LOCRI

AMATORI STIGNANO – AMATORIALE BENESTARE

AZZURRA AMATORI – LA MARIANNA CINQUEFRONDI

VAVALACI SIDERNO – AMATORI MAMMOLA

RECUPERO PROGRAMMATO:

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – ZALEUCO LOCRI (mercoledì 9 febbraio alle ore 19)