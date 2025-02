R. & P.

REGGIO CALABRIA – Il Partito Democratico di Reggio Calabria invita la cittadinanza e gli organi di stampa a partecipare ad un incontro importante sul futuro dei trasporti ferroviari in Calabria, intitolato “Alta Velocità: Opportunità di Cambiamento o Ennesima Occasione Mancata?”. L’evento si terrà sabato 8 febbraio alle ore 9.30 presso il Cine Teatro Metropolitano di Piazza Garibaldi.

Durante la conferenza, si affronteranno le prospettive di sviluppo della rete ferroviaria calabrese, con particolare attenzione all’alta velocità, infrastruttura fondamentale per il futuro della nostra regione che il governo di centrodestra non pare intenzionato a realizzare.

Saranno presenti il segretario regionale del Pd Nicola Irto, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai rappresentanti di partiti politici, sindacati e associazioni. Tra gli interventi previsti, anche quello del professor Francesco Russo dell’Università Mediterranea, che relazionerà sui trasporti e la loro importanza strategica per il nostro territorio.

L’incontro rappresenta un’occasione per discutere e confrontarsi sulle opportunità di sviluppo e sulle necessità urgenti per migliorare la mobilità e il sistema ferroviario in Calabria.

Invitiamo tutti a partecipare a questa importante iniziativa per contribuire a costruire un futuro diverso per la nostra regione.