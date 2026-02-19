Martinangelo annuncia una visita nelle aree colpite e si congratula per il Peperoncino di Calabria IGP

R. & P.

Il maltempo devasta il territorio e mette a rischio la sopravvivenza di molte imprese agricole. Agrocepi chiede ristori urgenti e misure straordinarie, mentre dal riconoscimento del Peperoncino di Calabria IGP arriva un segnale di fiducia per la ripartenza.

L’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria in questi giorni ha provocato gravi danni a famiglie, imprese e in particolare al comparto agricolo. Campi allagati, strutture danneggiate, produzioni compromesse e infrastrutture rurali distrutte stanno mettendo in seria difficoltà centinaia di aziende. In molte aree il territorio è in ginocchio e cresce la preoccupazione per la tenuta economica delle imprese e per il futuro delle produzioni.

Agrocepi, a livello nazionale e regionale, esprime piena vicinanza agli agricoltori colpiti e chiede interventi immediati, concreti e strutturati a sostegno delle aziende danneggiate. L’agricoltura, sottolinea l’organizzazione, rappresenta un settore economico strategico ma anche un presidio essenziale del territorio, fondamentale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la tutela delle comunità locali.

<<In queste ore stiamo ricevendo segnalazioni da numerose aziende agricole che hanno subito danni ingenti a colture, attrezzature e strutture produttive>>, dichiara Cristian Vocaturi, Presidente di Agrocepi Calabria e Vice Presidente Vicario Nazionale di Agrocepi. <<È indispensabile intervenire subito con procedure rapide e misure straordinarie. Senza ristori tempestivi, sospensioni fiscali e strumenti di sostegno al reddito, molte imprese rischiano di non riuscire a ripartire. L’agricoltura non può essere lasciata sola in questa emergenza>>, aggiunge Vocaturi.

Agrocepi esprime inoltre apprezzamento per la tempestiva attivazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, ma ribadisce che è necessario il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti, affinché vengano attivate rapidamente misure di ristoro, interventi straordinari e strumenti concreti per la ripresa delle attività agricole.

Il Presidente nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo, sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione in contatto diretto con il Vice Presidente Vicario Cristian Vocaturi e ha assicurato che nei prossimi giorni visiterà personalmente le aree colpite dal maltempo, per incontrare le imprese e verificare da vicino le criticità.

Martinangelo ha inoltre espresso congratulazioni per il riconoscimento del Peperoncino di Calabria IGP, definendolo un risultato di grande valore per il comparto agroalimentare regionale e un segnale concreto di fiducia e rilancio per l’intera Calabria, capace di rafforzare l’identità produttiva e aprire nuove prospettive di sviluppo.

In un momento segnato dall’emergenza, il riconoscimento del Peperoncino di Calabria IGP rappresenta dunque un elemento di speranza, che dimostra come il territorio possa ripartire valorizzando le proprie eccellenze, la qualità delle produzioni e il lavoro delle imprese agricole.

Agrocepi continuerà a farsi portavoce delle istanze degli agricoltori calabresi nelle sedi istituzionali competenti, affinché nessuna azienda venga lasciata sola e venga garantito un sostegno reale e tempestivo al sistema agricolo regionale, condizione indispensabile per la ripresa economica e sociale dei territori colpiti.