di Redazione
COSENZA – Si è tenuta oggi all’Università della Calabria la cerimonia di inaugurazione di STAR, infrastruttura di ricerca di rilevanza strategica nazionale che colloca l’ateneo tra i protagonisti europei nello sviluppo di sorgenti compatte di raggi X.
Con la prima accensione della sorgente di luce, il progetto entra in funzione al servizio della comunità scientifica, offrendo strumenti avanzati per lo studio dei materiali, la diagnostica non distruttiva e lo sviluppo di tecnologie innovative.
