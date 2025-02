R&p

Con la nuova opera letteraria: “Allo Specchio (confessioni d’Amore)”, la Poetessa Daniela Ferraro, Donna sensibile, di grande carattere, abile nella comunicazione, con una carriera professionale eccellente e dall’immagine elegante quanto nella scrittura… elargisce ai suoi lettori (attraverso poetiche frasi) frammenti di vita vissuta.

Come spettatori in un originario teatro greco, dentro il quale ogni composizione verbale prende forma, la presa di coscienza ci travolge in uno “spettacolo” ove i protagonisti sono la Passione e il Tormento… le due effigi dell’Amore.

Nella profonda riflessione, trova conferma l’opulenza del dolce e onesto amare, quanto il disagio nelI’assorbirne il tradimento… lasciando soliloqui a chi, in questi “immensi oceani”, si sia perdutamente trovato a navigare.

In questa straordinaria silloge, ogni lirica trasmette qualcosa: emozioni e gioia per sublimì momenti destinati con focosi versi all’Amato, nonché disgusto e moderata rabbia nello scoprire di aver subito un inganno o meglio di essere stati privati di quella sfolgorante stella, che anche al buio tanta Iuce emanava. Parliamo di tradimento. Di un cuore ferito. Di un cuore che batteva per Amore e al resto, malgrado immane sforzo, non riesce a trovare giustificazioni.

Libertà di sfogo consentita in questi canti, affinché romanticismo, dolore e delusione trovino equilibrio nelI’odierna esistenza, non lasciando spazio a consistente fragilità ma all’impavidità di novelli e resistenti progetti. Infatti, la potenza deII’Amore riserva sempre vie sconosciute ove meravigliose sorprese attendono l’individuo combattente.

Naturalmente, da accurata osservatori, esaltiamo l’Amore in quanto abituati a quello Shakespeariano o Manzoniano accettando, però, forzatamente, (considerando la fine di un rapporto ormai scaduto nel tempo) anche quella provocata sofferenza che, a volte, nella vita come un uragano impreVedibilmente arriva… come anche, ad aver conosciuto e misurato taÌe dolore nel ventesimo secolo, è stata la grande artista messicana Frida Kahlo.

Le poesie: “Splendida nudità”, ”Quando un amore finisce”, “Dove annegano le sirene” ne racchiudono l’essenza, come d’altro canto anche le altre.

AlI’Autrice Prof.ssa Ferraro, che di riconoscimenti importanti, premi internazionali, elogi, Menzioni di Merito, presenze televisive nonché articoli giornalistici ne ha gremitì cassetti; auguro fulgidi ed infiniti istanti, sperando l’Amore quello vero, quello affidabile, quello del desiderio e del rispetto possa passionale sul suo seno adagiarsi e… le fantastiche fiabe da ella narrate trasformarsi ai suoi occhi in un realistico regno incantato!

A me l’Onore e il piacere di recensire codesto straordinario lavoro.

Con Stima, Maria Capece

Scrittrice – Poetessa – Aforista – Critico letterario – Socia Club per l’Unesco – Ex Consigliere Comunale alla Cultura

Riace, 13/02/2025