La legge si ferma davanti al cancello

di REA

PONZANO ROMANO – Il 27 mattina si è svolto l’ennesimo controllo da parte delle forze dell’ordine, del Corpo Forestale e della ASL veterinaria presso l’allevamento abusivo di Husky a Ponzano Romano. Ancora una volta, alle autorità non è stato consentito l’accesso da parte dell’allevatore.

<<Ci sembra anomalo che ogni volta che i rappresentanti delle istituzioni interessate si recano sul posto, non venga richiesto al magistrato l’immediato accesso, lasciando così all’allevatore la possibilità di sistemare le cose a proprio vantaggio>>, commenta Gabriella Caramanica, Segretario nazionale del partito politico REA.

<<Quante volte sono intervenute le forze dell’ordine e l’ASL, ma senza entrare? Quante volte non sono stati chiesti provvedimenti d’urgenza al Magistrato per ottenere un accesso coattivo? In questo modo si è concesso a questo signore il tempo per occultare o sistemare la situazione>> chiosa il segretario nazionale REA.

Stiamo parlando di 238 cani, con un evidente rischio di riproduzione incontrollata: nel giro di due anni, nonostante il sequestro, il numero degli animali è addirittura raddoppiato.

Una situazione inaccettabile, una vergogna tutta italiana. Conclude Caramanica.