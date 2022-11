Allerta meteo: la situazione a Locri

di Redazione

《Si prevede che nelle prossime ore dovrebbero migliorare le condizioni meteorologiche nel nostro territorio.A breve l’allerta sarà declassata da arancione a gialla》. È cio’ che si legge sul profilo del Sindaco Giovanni Calabrese, sulla situazione attuale del comune di Locri. 《Dopo la notte trascorsa con numerose criticità, la situazione è ancora preoccupante, ma assolutamente sotto controllo. Il personale dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale da ieri sera sta monitorando il territorio a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Calabria e dell’istituzione del COC – Centro Operativo Comunale, istituito ieri pomeriggio con Ordinanza Sindacale 12/2022.Nel corso della notte un albero si è abbattuto su alcune macchine parcheggiate in via Ancona e si é reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco》.

《Le fortissimile raffiche di vento in corso rappresentano un rischio per l’incolumità delle persone. Rinnoviamo l’invito a tutti alla massima prudenza che è fondamentale in queste situazioni .Il ringraziamento alla Protezione Civile Regionale per le costanti comunicazioni e agli operatori della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico che con diligenza stanno monitorando il territorio e intervenendo sulle numerose segnalazione dei cittadini. Ringraziamento anche ai Vigili del Fuoco per l’importante intervento fatto nel corso della notte.Ricordiamo che per tutte le segnalazioni di emergenze si deve contattare ilPronto Intervento Polizia Locale 3407409525》.