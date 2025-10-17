di Redazione

Presso l’Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, con sedi operative a Polistena, Caulonia e Siderno, i giovani che vogliono fare sport possono usufruire, se le loro famiglie avranno i requisiti, del bonus sport.

Infatti, al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici, la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito il “Fondo dote per la famiglia” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025. Beneficiari dell’intervento, sono le famiglie con figli a carico di età compresa tra i sei e i quattordici anni, con ISEE minorenni pari o inferiore a 15.000 euro e non già destinatarie di altre misure analoghe concesse per le medesime prestazioni da enti regionali, provinciali o comunali.

A ciascun beneficiario potrà essere assegnato un solo contributo per ciascun minore (fino a un massimo di due per nucleo familiare) del valore di 300,00 euro per l’iscrizione e la frequenza del corso sportivo o ricreativo.