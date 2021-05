ALB Giovedì Mimmo Gangemi ospite del “Maggio dei Libri”

R. & P.

L’Associazione ALB Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno, avendo aderito all’undicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura, comunica il quarto evento in calendario per il 27 Maggio 2021, alle ore 18.

L’evento, patrocinato dal Comune di Siderno, e dalla libreria MAG La ladra di libri, vedrà Gianluca Albanese dialogare Mimmo Gangemi nella presentazione del testo “Il popolo di mezzo” ed Piemme, a partire dalle ore 18, seguibile in streaming collegandosi al seguente indirizzo web https://www.facebook.com/albsiderno.

Romanzo storico che dal 1911 pone sotto i riflettori una famiglia siciliana, che come tante, all’inizio del 1900, si vede costretta ad abbandonare i luoghi natii alla volta dell’America per cercare benessere, pace e affermazione. Emigranti che portano nel cuore la rabbia di essere sfruttati, le ingiustizie subite, la povertà e la speranza di un futuro migliore ma che, spesso si scontra con le guerra tra malavitosi celata sotto il nome della Mano Nera. Storie violente, atroci, ingiustizie e soprusi si intrecciano con la storia di Tony e Luigi in un’America che, per certi aspetti, si dimostra più ingiusta, più invivibile della terra d’origine.