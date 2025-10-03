di Redazione

Al via i corsi di arti marziali, difesa personale e kickboxing, presso l’Accademia fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, direttore tecnico internazionale, responsabile per l’Europa del Sud e Africa di Kempo International e insegnante tecnico qualificato delle maggiori federazioni CONI. Un Maestro di Arti Marziali, che è un punto di riferimento sul tatami ma anche fuori dalla palestra, soprattutto per gli atleti che hanno deciso di intraprendere un percorso basato sulla disciplina, l’impegno e il rispetto.

Le attività dell’Accademia, pluricampione nazionale e internazionale, che detiene, da anni, anche il record del maggior numero di atleti convocati in nazionale, si svolgono presso: la palestra di Siderno, in via dei Tigli, nei pressi del negozio La Bicicletta; l’impianto geodetico di Vasì, accanto al campo di calcio, a Caulonia Marina; la palestra delle scuole Salvemini, di Polistena. Accanto al maestro Cavallo, opera uno staff composto da insegnanti tecnici di livello, come Nicola Geranio, Maria Spanò, Rocco Garelli, Gabriele Pronestì e Giovanni Audino.

Un’Accademia che rappresenta, oltre che una scuola di sport, una scuola di vita, dove giovani e meno giovani trovano un ambiente ideale per la propria crescita e sviluppo personale, dal punto di vista tecnico e psicoemotivo.