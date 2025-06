R. & P.

ROCCELLA IONICA – Un festival dove sono gli ospiti a scegliere l’argomento di cui parlare, senza una cornice tematica definita, ma soprattutto al di là delle cariche, dei ruoli, delle professioni. Tre serate per raccontare le passioni, hobby, e interessi di ospiti del panorama culturale italiano. Il “Festival dell’argomento a piacere”, diretto dal giornalista Tommaso Labate, dopo l’anteprima dell’ottobre scorso debutta sul lungomare di Roccella Jonica (RC) da venerdì 13 a sabato 15 giugno, con un programma che dà voce a Federico Buffa, Walter Veltroni, Diego Bianchi (Zoro), Neri Marcorè, Marianna Aprile, Teresa Ciabatti

In un’epoca in cui si punta tutto sulla iper specializzazione cosa c’è di più bello che riscoprire il vecchio “tema a piacere”? A Roccella Jonica si sono inventati un festival che parte proprio da qui: dare spazio alle passioni, spesso insospettabili, di grandi nomi del panorama culturale italiano.

Chi l’ha detto, infatti, che un telecronista e grande narratore sportivo non può salire su un palco e parlare al pubblico dei suoi viaggi in America e un attore tenere una lezione improvvisata sulla musica leggera? Tutti abbiamo tematiche che ci appassionano, in cui siamo ferratissimi, al di là del lavoro e delle specializzazioni professionali.

Il “Festival dell’argomento a piacere”, diretto dal giornalista e voce di Radio 2 Tommaso Labate e prodotto da Elastica, è promosso dal Comune di Roccella Jonica che da venerdì 13 a domenica 15 giugno lancia la prima edizione dopo l’anteprima dell’ottobre scorso: tre serate di incontri, a ingresso gratuito, sul lungomare presso il Largo Colonne Rita Levi Montalcini.

Una tre giorni per raccontare le passioni, hobby, e interessi di volti noti al grande pubblico.

Il primo argomento a piacere, scelto da Federico Buffa, sono “le Americhe”: un continente che ha attraversato con lo sguardo curioso del viaggiatore e la penna attenta del narratore. Dalle storie dello sport a quelle dell’emigrazione, dai playground del Bronx alle atmosfere argentine de “La Milonga del Futbol”, venerdì 13 giugno Buffa accompagna il pubblico in un racconto vivo, personale, appassionato. Una serata tra parole, geografie e culture, dove le coordinate non sono solo quelle di una mappa, ma quelle delle emozioni (Oltreoceano: nord sud ovest est, America, alle 21.00).

Si prosegue sabato 14 giugno con Walter Veltroni che dà voce a un decennio che ha cambiato tutto: gli anni Sessanta, con i sogni, le lotte, le prime televisioni a colori e le rivoluzioni in bianco e nero. Cosa è rimasto di quel mondo? E cosa possiamo imparare oggi da quegli anni? Una riflessione personale, lucida e coinvolgente su ciò che eravamo e su ciò che siamo diventati (Un mondo in bianco e nero: gli anni sessanta e oggi, alle 21.00).

Cosa succede quando un giornalista incontra i suoi miti musicali? Domenica 15 giugno – tra backstage, storie, aneddoti e improvvisazioni – Diego Bianchi racconta il suo personalissimo viaggio nel mondo della musica: incontri ravvicinati con musicisti geniali, improbabili, simpatici. Un racconto ironico e sincero, come solo “Zoro” sa fare (E la gente lo sa che sai suonare: incontri musicali ravvicinati, alle 19.00).

La serata di domenica è un viaggio tra parole e note, affidato alla voce, allo humor e al talento musicale di Neri Marcoré, che porta il pubblico nel mondo della canzone d’autore; uno spettacolo a metà tra l’intervista, il live e la confidenza, dove la musica leggera diventa una cosa seria (Cinquanta sfumature di Neri: metti un po’ di musica leggera, alle 21.00).

Libri al festival: Marianna Aprile e Teresa Ciabatti

Per la sezione “libri al festival” il primo appuntamento venerdì 13 giugno alle 19.00 è con la giornalista Marianna Aprile e il suo “Materiali Resistenti” (Piemme), scritto con Luca Telese: è una raccolta di storie di “operosa speranza”: persone, gruppi, comunità che, nel loro piccolo, provano a fare la cosa giusta. Un dialogo tra attualità, politica e memoria, per riflettere su ciò che (ancora) resiste.

Sabato 14 giugno alle 19.00 è Teresa Ciabatti a salire sul palco con “Donnaregina” (Mondadori), un libro che si muove tra autofiction, indagine giornalistica e romanzo con un boss spietato da una parte e dall’altra una scrittrice che si è sempre occupata di tutt’altro; un dialogo inaspettato tra mondi opposti, che diventa un viaggio profondo tra ricordi, confessioni, genitori e figli.

Gli appuntamenti del “Festival dell’argomento a piacere” si tengono sul lungomare presso il Largo Colonne Rita Levi Montalcini, l’ingresso è libero e gratuito.