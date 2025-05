R. & P.

SIDERNO – Hanno preso il via lo scorso 24 maggio, e dureranno fino al 2 giugno, le celebrazioni della festa della Beata Vergine Maria Nostra Signora di Lourdes della parrocchia di Santa Maria dell’Arco guidata da Padre Francesco Carlino, col patrocinio del Comune di Siderno e in collaborazione con la Pro Loco cittadina.

Il programma religioso sarà affiancato dai festeggiamenti civili che mostrano la grande attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni verso la festa che quest’anno prevederà, tra l’altro, la celebrazione della Santa Messa della vigilia, domenica I giugno nella villa comunale. Una festa che si preannuncia assai partecipata e ancora più sentita dalla comunità dei parrocchiani e da tutti i cittadini, anche grazie al proficuo dialogo instaurato tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni e la parrocchia con a capo padre Francesco Carlino, promotore di numerose iniziative tese ad accentuare il ruolo di apertura della chiesa e, forte della sua esperienza di missionario in Africa, ampliando la diffusione della parola di Dio. Proprio nella parrocchia di Santa Maria dell’Arco, come si ricorderà, ha avuto luogo la celebrazione eucaristica della Giornata della Pace nel pomeriggio di Capodanno, officiata da un’eminente figura come quella di Mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

Il solenne novenario, incentrato sul tema giubilare “Pellegrini di Speranza” si concluderà domenica I giugno, mentre sabato 31 maggio il programma delle celebrazioni religiose si arricchirà di una conferenza a cura dello storico dell’arte Gianfrancesco Solferino sul tema “Da Bernardo a Bernadette. Il dogma dell’Immacolato Concepimento di Maria Santissima attraverso la teologia, la storia e l’arte”, che precederà la santa messa con l’unzione degli infermi e la recita della novena e la veglia mariana delle 21.

Domenica I, vigilia della festa parrocchiale, sono previste la messa delle 8 e quella delle 10:30 per bambini e ragazzi con consacrazione all’Immacolata e la messa in villa comunale (preceduta dal Santo Rosario) delle 19. In piazza Risorgimento avrà luogo, a partire dalle 18, uno spettacolo di intrattenimento e animazione per bambini con giochi, musica e gonfiabili a cura della Combriccola dell’Allegria, mentre alle 21, sempre in piazza Risorgimento, alle 21:30 prenderà il via lo spettacolo di ballo a cura della scuola di danza “School Dance” di Rosalba Vigliarolo.Lunedì 2, la messa delle 8 e le lodi mattutine, quindi, il rosario delle 17:30 precederà la solenne concelebrazione che sarà presieduta dal Canonico don Giuseppe Depace e, a seguire, la processione per le vie cittadine con la Sacra Effige. In piazza Vittorio Veneto, dalle 16 alle 23 saranno allestiti i mercatini artigianali a cura della Pro Loco. Nel frattempo, il complesso bandistico “Città di Siderno” allieterà la giornata di festa. Alle 20:30 avrà luogo lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di fronte alla villa comunale, mentre la serata si concluderà col concerto “Bella d’estati” di Stefano Priolo e Nino De Francesco, al via alle 21:30 in piazza Risorgimento.