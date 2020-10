R & P

Al “Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz) partono i corsi di diploma in strumenti tradizionali con Francesco Loccisano, Riccardo Tesi e Antonio Spaccarotella

Iscrizioni entro il 30 ottobre 2020

Sulla scia del jazz e della popular music anche la musica tradizionale entra ufficialmente in conservatorio! Finalmente in Calabria, presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), è possibile diplomarsi in strumenti tradizionali conseguendo un titolo accademico identico a quello di pianoforte o violino, sotto la guida di insegnanti di primissimo livello. Un’occasione unica come possibilità di formazione. Una scommessa culturale, d’altronde già vinta nei Conservatori del resto d’Europa, ma anche una prospettiva nuova per migliaia di giovani che già praticano con entusiasmo questa musica. Ad essi in primo luogo si offre la possibilità di trasformare una passione in una professione, attraverso una formazione completa, che apre a diversi sbocchi possibili. Un riconoscimento prestigioso per le musiche tradizionali e per la world music che hanno ormai uno spazio sempre più importante nella scena musicale attuale.

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tchaikovsky”, che dal 2021 diventerà Conservatorio Statale di Musica, ha istituito ormai da un anno il corso di Musiche Tradizionali (DCPL65), all’interno dei quali è possibile conseguire il Diploma Accademico di I° livello (triennio) e quindi di II° livello (biennio) in: Chitarra Battente, docente Francesco Loccisano; Fisarmonica Diatonica, docente Riccardo Tesi; Lira Calabrese; Zampogna; Ciaramella; Bandoneon / Fisarmonica tradizionale, docente Antonio Spaccarotella. L’anno prossimo saranno attivati anche gli indirizzi di Tamburi a Cornice, docente Andrea Piccioni, e Canto tradizionale – per questo anno accademico attivati nell’ambito dei corsi propedeutici (DM 382/18).

Il Piano di Studi è articolato su materie di base (Teoria Ritmica e Percezione musicale; Storia della Musica; Secondo strumento o canto; Musica d’insieme), materie caratterizzanti (strumento a scelta tra Bandoneon, Fisarmonica, Fisarmonica Diatonica, Zampogna, Chitarra battente, Lira calabrese; Etnomusicologia) e materie ulteriori come Biblioteconomia musicale, Lingua straniera, Composizione jazz, Informatica musicale. Per quanto riguarda la prassi esecutiva il percorso parte dalla conoscenza del repertorio tradizionale, delle sue forme, gli stili, le tecniche esecutive ma include anche le nuove pratiche nate dal folk revival (attualmente denominato World Music) che hanno portato ad un allargamento del vocabolario ed un ‘evoluzione del linguaggio musicale, includendo anche la composizione di musiche originali e contemporanee. Quindi studio del passato ma con grande attenzione al presente ed al futuro.

Anche la didattica integrerà la trasmissione orale in uso nella tradizione, ottima per lo sviluppo della memoria e dell’orecchio musicale, con l’uso della lettura e delle partiture fondamentali.

Il corso di diploma accademico di I livello (triennale) in chitarra battente è dedicato a chi vuole acquisire le competenze necessarie per sviluppare le proprie potenzialità esecutive e compositive su uno strumento della tradizione popolare italiana. Il programma di studi si svilupperà partendo da un’attenta analisi sui molteplici stili esecutivi della nostra penisola, con particolare attenzione alle sonorità meridionali e del mediterraneo. Successivamente si intraprenderà lo studio di un repertorio solistico che comprenderà anche lo sviluppo pratico sulla musica antica e contemporanea di composizione.

Negli ultimi anni, la chitarra battente ha acquisito un interesse crescente espandendosi verso altri stili di respiro internazionale; proprio per questo, l’allievo avrà concrete occasioni di crescita formativa legate all’acquisizione di una consapevolezza identitaria territoriale, divenendo vettore e testimone di questo “magico” strumento nel panorama della musica internazionale.

Per l’a.a. 2020-21 le lezioni si svolgeranno on-line sulla piattaforma E-learning del Conservatorio integrate da alcune masterclass in presenza sotto forma di campus, in modo da favorire gli studenti stranieri o fuori sede. Le iscrizioni chiudono il 30 ottobre.

Per informazioni sui costi e modalità d’iscrizione i riferimenti sono i seguenti: www.conscz.it, segreteria@tchaikovsky.it, oppure per info direttamente 0968-923854.