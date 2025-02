di Redazione

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Una Messa in suffragio dell’ anima del giovane Francesco Occhiuto verrà celebrata sabato pomeriggio, primo marzo, alle ore 16:00 circa, presso il santuario diocesano della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, dal vescovo della Diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva.

Il portavoce e coordinatore del santuario, il dottor Giuseppe Cavallo, nel dare l’annuncio, ha espresso: 《Siamo profondamente affranti per la devastante notizia appresa della perdita del caro Francesco, che non abbiamo conosciuto personalmente. Siamo vicini, spiritualmente, a Mario Occhiuto e alla sua famiglia. Stiamo pregando costantemente, assieme a Fratel Cosimo, per l’anima di Francesco e per i Suoi famigliari》. Giuseppe Cavallo ha, poi aggiunto, 《Mario Occhiuto è stato il progettista del nuovo santuario della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio. Ha sempre operato, professionalmente, in modo totalmente gratuito per l’opera mariana fondata da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa, dimostrando una sensibilità che non ha eguali. Occhiuto ha, infatti, creduto, fin dal primo momento, in questa opera divina che attira pellegrini (oltre un milione all’ anno) da ogni parte del mondo. Sua Eccellenza il vescovo ha, quindi, scelto proprio il nostro santuario, per ricordare il giovane prematuramente scomparso e affidarlo alla Misericordia Divina》.