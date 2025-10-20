di Redazione

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Presso il Santuario della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, mercoledì 22 ottobre, nel pomeriggio, avverrà l’ostensione della reliquia di primo grado di San Giovanni Paolo II°, custodita in un artistico reliquiario.

Alle ore 17:00 verrà celebrata la santa Messa, da padre Umberto Papaleo, l’assistente spirituale del santuario, fondato da Fratel Cosimo oltre mezzo secolo fa. Seguirà la benedizione e il bacio della reliquia, che venne donata, al rinomato santuario mariano e a Fratel Cosimo, dalla Chiesa Polacca, attraverso il cardinale Stanislaw Dziwisz, storico segretario del santo papa. Il popolo polacco è molto devoto a Nostra Signora dello Scoglio e sono numerosissimi i pellegrini che giungono, al santuario di Santa Domenica, dalla Polonia, nel corso dell’anno.

All’epoca, a ritirare la sacra reliquia, a Cracovia, si recò il vescovo della diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva, accompagnato dal sindaco di Placanica, avv. Condemi, e dal coordinatore generale del santuario, dott. Giuseppe Cavallo. Nel giorno in cui viene celebrata la memoria di san Giovanni Paolo II (celebrata ogni 22 ottobre dalla Chiesa cattolica, in ricordo dell’inizio del suo pontificato nel 1978) allo Scoglio si potrà, dunque, vivere questo straordinario avvenimento.