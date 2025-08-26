di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Domenica, presso il rinomato santuario della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, alla contrada Santa Domenica, posta a cavallo fra i comuni di Placanica (nel cui territorio è avvenuta l’apparizione della Madonna a Fratel Cosimo) e Caulonia, è stato celebrato il primo battesimo. A riceverlo è stato il piccolo Antonio Riccardo Macrì. Accompagnato dai suoi genitori, il papà Domenico e la mamma Maria Feo, e dal padrino e madrina, Antonio Riccardo è stato battezzato, nel rinomato santuario fra la gioia dei presenti.

È il primo battesimo nella storia del rinomato santuario mariano, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa. Presso il santo luogo si possono, infatti,celebrare matrimoni, battesimi, anniversari e, domenica scorsa, il vescovo di Locri Gerace ha anche amministrato il sacramento della cresima a molti giovani della diocesi e anche di fuori regione e dell’ estero.