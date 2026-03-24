di Redazione

SIDERNO – “Un ragazzo, una fotografia, una voce. E un’estate che cambia tutto. Paolo ha tredici anni e vive in una casa senza televisione, circondato da immagini e silenzi pieni di storie. Tra tutte, una lo colpisce più delle altre: quella del “Tank Man”, l’uomo solo davanti ai carri armati in piazza Tienanmen. Da quella fotografia nasce Yà, un carrista immaginario che lo accompagna in un viaggio dentro sé stesso, tra desideri, paure e sogni lucidi. Nel frattempo, il mondo reale lo mette alla prova: il primo amore, l’amicizia, i segreti familiari e il peso della memoria. Anche Clara, brillante e testarda, confessa di sentire qualcosa di simile. Forse, per crescere davvero, bisogna imparare a danzare con i propri sogni. Un romanzo intenso e poetico che intreccia adolescenza e memoria, immaginazione e resistenza, quotidiano e visione. Un inno alla fantasia come forma di libertà. Anche da soli”.

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 17.30, al Mondadori Bookstore di Siderno (Centro commerciale La Gru)), si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Pileggi, “Balla ancora Tank Man”, edito da Rubbettino. L’autore, oltre che narratore è regista di teatro, film-maker, attore e sceneggiatore; ha svolto le sue attività anche in Germania, dove ha vissuto per qualche anno con la famiglia, e in Etiopia dove ha condotto laboratori teatrali con bambini e adulti realizzando alcuni documentari. Per l’evento al Mondadori Bookstore dialogherà con Federica Roccisano e Maria Teresa D’Agostino.