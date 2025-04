di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Città Metropolitana R.C.)

VERONA – Ormai l’appuntamento del Vinitaly è divenuto un’annuale tappa fondamentale per Reggio Calabria che è volata a Verona per la promozione delle produzioni vitivinicole di qualità del territorio ed, a proposito delle produzioni reggine presenti alla kermesse veronese, il delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Mantegna ha detto: <<I risultati premiano i nostri prodotti>>. Infatti è stato, per i prodotti della nostra regione, un meritato successo. Vinitaly nasce in Italia, a Verona, ma la sua vocazione è internazionale, perché da 57 anni è sinonimo di coinvolgimento dell’intera filiera vinicola globale. ​Sono quattro giorni dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze. La Città Metropolitana, inoltre, è protagonista di un panel specifico realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria e dedicato ai prodotti identitari del settore vitivinicolo.

L’8 aprile il territorio della Città Metropolitana è stato protagonista di un incontro dedicato, dal titolo “Reggio Calabria, bella scoperta”, cui hanno preso parte il Consigliere metropolitano delegato alle Attività Produttive Domenico Mantegna e l’Assessore regionale Gianluca Gallo, delegato all’Agricoltura per la Regione Calabria, I rappresentanti dei due enti hanno dialogato con il giornalista e sommelier Luca Grippo. Sempre Mantegna ha affermato: <<Saremo al fianco delle nostre aziende che stanno diventando delle vere e proprie eccellenze della produzione vitivinicola. Grazie alla disponibilità dell’Assessore Gallo, Reggio Calabria avrà un ruolo centrale nella promozione dei prodotti identitari del nostro territorio. Lo faremo promuovendo il nostro brand identitario, Anima Autentica, che vuole diventare un marcatore di qualità per il comparto produttivo, ma anche un segno distintivo in termini turistici>>. <<Da anni ormai – ha aggiunto – la Città Metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, sta portando avanti un lavoro meticoloso di promozione delle nostre eccellenze territoriali, nel settore agroalimentare e vitivinicolo, legando i prodotti al rilancio dell’immagine del territorio, non solo per ciò che riguarda l’export, che costituisce un settore importantissimo per l’economia del nostro territorio, ma anche in chiave turistica. Un’attività che sta producendo importanti risultati, dimostrati anzitutto dalla crescita delle nostre aziende, sempre più organizzate, capaci di innovarsi, pronte ad accettare le sfide di un mercato sempre più esigente che ricerca la qualità e la cura produttiva come proprio orientamento>>.

Nel corso del Vinitaly il Greco nero 2024 della Cantina Statti è stato insignito della Grande Medaglia d’oro del Concour mondial de Bruxelles, competizione enologica internazionale di riferimento e il premio è stato consegnato da Karin Mariot del Concour Mondial de Bruxelles. L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha dichiarato: <<Sono particolarmente lieto di congratularmi con l’azienda Statti per questo prestigioso riconoscimento ricevuto per l’eccellente vino rosato. Questo premio non solo testimonia la qualità e la passione che gli agricoltori e i produttori della nostra regione mettono nel loro lavoro, ma rappresenta anche un’importante vetrina per il nostro territorio, che continua a distinguersi per l’eccellenza enologica. La nostra regione è ricca di tradizioni e innovazioni nel settore agricolo, e successi come questo sono il risultato di un impegno costante nella cura delle coltivazioni e nella valorizzazione delle nostre risorse naturali>>. Conclude Gallo: << Un tale riconoscimento è una fonte di grande orgoglio per tutti noi e un ulteriore stimolo a sostenere le nostre aziende agricole, promuovendo la qualità e l’autenticità dei nostri prodotti a livello nazionale e internazionale>>.