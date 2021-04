AIUTI REGIONALI ALLE IMPRESE Martedì il webinar di Confartigianato

di Redazione

CATANZARO – Gli aiuti alle imprese artigiane in un periodo di crisi aggravato dalla pandemia. E’ il tema dell’iniziativa promossa da Confartigianato per martedì pomeriggio.

Prosegue l’attività di informazione di Confartigianato Imprese Calabria in favore dei propri associati.

A partire dalle ore 16 di martedì 20 aprile si terrà su piattaforma Zoom un importante webinar in cui interverranno il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, e l’assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso.

Saranno illustrati i nuovi aiuti in favore dell’artigianato e del sistema imprese messe in campo dalla Giunta regionale per affrontare la fase della ripartenza a sostegno degli investimenti e del lavoro. Sarà anche l’occasione per fare il punto sui prossimi bandi in programma.

Per ricevere il link di accesso al webinar, registrati qui https://forms.gle/DjhUoeozz21pgcZu9