AIGA Gli avvocati Chirico e Galea nella Fondazione Bucciarelli

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Locri, esprime soddisfazione per la nomina, avvenuta in data odierna, dell’Avv. Antonia Fabiola Chirico e dell’Avv. Vincenzo Galea ai vertici della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli per il biennio 2021/2023.

L’Avv. Antonia Fabiola Chirico è stata nominata SEGRETARIO del Dipartimento Diritto Societario, mentre l’Avv. Vincenzo Galea è tra i componenti del Dipartimento Diritto Bancario; due settori estremamente importanti per la formazione dei Giovani Avvocati, specie in un periodo particolare come quello post-pandemico.

Le nomine in Fondazione si aggiungono ai ruoli politici di vertice rivestiti dall’attuale Presidente di Sezione Avv. Giuseppe Alvaro, che fa parte del dipartimento di giunta nazionale Antiriciclaggio e 231, e dall’Avv. Manuela Calautti, componente di giunta nazionale e coordinatore della Commissione nazionale formazione AIGA.

La giovane avvocatura locrese, nonostante il momento di innegabile difficoltà che sta attraversando il nostro paese e il settore, si conferma come viva e alla ricerca di nuove prospettive di crescita e sviluppo.

Il Presidente Giuseppe Alvaro dichiara: “sono estremamente orgoglioso per la Sezione che mi pregio di rappresentare; grazie alle loro nomine la Sezione Locrese è ampiamente rappresentata a livello nazionale. Le nomine degli avv.ti Galea e Chirico nella Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli, così come la mia e quella dell’avv. Calautti in AIGA, sono frutto di una grande capacità professionale e politica che sarà spesa con passione per aiutare a dare piena attuazione al progetto politico del Presidente Nazionale Perchinunno”.

