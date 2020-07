AIDA Personaggi famosi raccontano la loro idea di solidarietà

R. & P.

SPORTIVI, ATTORI, CANTANTI, ATLETI PARALIMPICI E VOLONTARI SI

RACCONTANO: LA MIA IDEA DI SOLIDARIETA’. UN PROGETTO DELL’AIDA ONLUS

(Hanno aderito tra gli altri, Enza Petrilli, Marco Ligabue fratello

di Luciano, Annalisa Insardà, Sebastiano Somma, Maurizio Villari.)

Solidarietà è sentire delle persone vicine in particolari momenti di

difficoltà, ma anche nella vita quotidiana. L’AIDA onlus in questo

periodo così difficile per tutti, con tutte le difficoltà e gli

impedimenti di una normale vita sociale, vuole rimanere vicina ai

propri ragazzi con un progetto che ha l’obiettivo di fare comprendere

a tutti l’importanza della comunicazione e dell’impegno nel terzo

settore, specialmente nel mondo della disabilità.

La speranza è che dopo la riapertura totale le coscienze di tanti di

noi risultino cambiate in meglio e che sia aumentato il senso civico,

di amore e rispetto verso gli altri ribadisce Reno Insardà Presidente

dell’AIDA Onlus

Questo importante progetto vede coinvolti molti vip e tanti volontari

che attraverso il racconto della propria storia personale ci fanno

capire quanto sia importante l’impegno e il donarsi gli altri.

Il progetto elaborato da tutti i volontari dell’AIDA onlus, sparsi in

tutta Italia, mette in evidenza le forti pecche di un settore ormai in

ginocchio, tenuto in piedi, per il 70%, grazie all’impegno del mondo

del volontariato che riesce a sopperire alle lacune dello Stato.

Hanno aderito alla importante iniziativa gli sportivi Astutillo

Malgioglio, ex portiere dell’Inter di Giovanni Trapattoni, Alessandro

Bianchi, ex ala destra dell’Inter e della Nazionale, Eugenio Lamanna,

portiere di Genoa, Spezia e neo promosso con il Monza in serie B,

Ivano Bonetti ex centrocampista di Juve e Sampdoria, gli attori

Massimiliano Buzzanca, Beppe Convertini, Annalisa Insardà, Marco

Leonardi, Sarah Maestri, Gigi Miseferi, Max Pisu, Sebastiano Somma,

gli artisti Othelloman, Vicky Iannacone, Marco Ligabue, Gatto Panceri,

Paolo Vallesi e Viola Valentino. Accanto a loro colleghi e amici del

mondo del volontariato come Lino Cangemi Dirigente AIDA Onlus,

Domenico Mamone Presidente Nazionale Unipromos, Cristiana Mantovani

Responsabile Pubbliche Relazioni Airett, Antonella Naso, Presidente

dell’Associazione Tango November, Maurizio Scalvini, Presidente

Nazionale Vip Sport Maurizio Villari, Presidente Unitalsi Roccella. E

non poteva mancare la voce degli atleti paralimpici Enza Petrilli e

Francesco Comandè.