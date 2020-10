AICPR CALABRIA Il 16 e 17 ottobre il congresso regionale di riabilitazione cardiologica prevenzione del rischio

R. & P.

Perché la scelta di fare un congresso in presenza di relatori e partecipanti?

Vogliamo dare un messaggio di normalità.

La pandemia da Covid 19 oltre a cambiare la quotidianità della vita di ognuno, ha comportato molti cambiamenti nella professione medica, tutta protesa a far fronte a questa prolungata emergenza infettiva.

Non dimentichiamoci che il virus sarà presente tra noi, adesso e anche nel futuro.

“Dobbiamo imparare a convivere con il virus, senza panico,

ma con responsabilità”

sono le parole del Prof. Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Convivere significa rispettare le regole che ormai conosciamo e che ci consentiranno di fare una vita normale.

Per tutti questi mesi abbiamo continuato ad aggiornarci grazie ai canali Web che sono diventati l’unico luogo di incontro e di relazione.

Adesso è arrivato il momento in cui dobbiamo fare di più ed ecco il motivo dell’evento in presenza.

Siamo convinti che la formazione ECM residenziale non si debba arrestare e seguendo in maniera scrupolosa le normative di sicurezza previste dal momento, potremo comunque continuare a svolgere il nostro lavoro in sicurezza.

Rispetto delle regole significa anche e soprattutto rispetto delle persone, per questo garantiremo dalla macchina organizzativa, al board, ai discenti, la massima cura dei protocolli in vigore e tutti i partecipanti potranno godere di due giorni di alta formazione da vicino.