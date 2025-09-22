R. & P. nota di AICOTUR Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici

GERACE – Gent.li candidati alla Presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, Francesco Toscano, Pasquale Tridico. Con la presente, AICOTUR, Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici, fa appelloalle S.L. affinchè possa prendere un impegno in merito al segmento del Turismo che è perl’appunto quello delle “Radici”, importantissimo sopratutto per la salvaguardia e lo sviluppodelle aree interne.

AICOTUR nasce a seguito della presentazione di un parere di iniziativa presentato al ComitatoEuropeo delle Regioni a Bruxelles e votato all’unanimità in plenaria, degli studi effettuati edell’esempio virtuoso del Comune di Cleto in Calabria. Inoltre l’anno 2024 è stato per l’Italial’anno delle radici, e diverse sono state le iniziative promosse con i finanziamenti PNRR gestitidal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E’ emersa la necessità di ben strutturare il Turismo delle Radici attraverso appropriate strategie,per le quali i Comuni devono essere attori principali coniugando proposte di beni e servizi.

Tra le tante forme di turismo, il Turismo delle Radici generato dagli emigrati e dai lorodiscendenti che visitano il proprio paese di origine o quello dei propri avi per riconnettersi con leproprie radici familiari, rappresenta una delle forme di turismo “heritage” che sta crescendo dipiù negli ultimi anni e che, di conseguenza, si rivela un importante strumento di sviluppoeconomico e sociale per i piccoli borghi, le aree interne e i piccoli Comuni, spesso pococonosciuti ed isolati, afflitti da disoccupazione e spopolamento. Negli ultimi anni questo segmento del mercato turistico è divenuto uno strumento in grado di attrarre significativi flussi di visitatori provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei, consentendo al contempo l’animazione dell’economia e la destagionalizzazione del turismo.

Condividendo l’obiettivo di adottare modelli di successo e buone pratiche finalizzate adimplementare il Turismo delle Radici e puntando al contempo alla valorizzazione delle proprieidentità storiche quale legame con gli emigrati, nasce AICOTUR, associazione avente finalitàciviche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio in via esclusiva e principale, di attività diinteresse generale in favore dei propri associati.

La sinergia con le Regioni, si rende necessaria, i Comuni da soli, non possono attuare quellemigliorie necessarie per divenire attrattivi, Wi Fi , digitalizzazione delle anagrafi, recupero diabitazioni in stato di abbandono trasformabili in residenze per turisti delle radici, è per questoche chiediamo ai candidati alla Presidenza della Regione, di impegnarsi a mettere in atto,una volta eletti, azioni mirate allo sviluppo del Turismo delle Radici.

Prendendo in considerazione la nostra richiesta, forniamo ai candidati un importante spunto diriflessione e di dibattito, che potrà divenire un punto di forza dell’operato di chi verrà eletto. AICOTUR, affinché le sinergie comuni possano diventare forza propulsiva per iniziative disviluppo, sarà a disposizione, per collaborare attivamente con le istituzioni regionali, mettendo adisposizione le proprie competenze ed i propri organismi.