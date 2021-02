AGRICOLTURA Sabato 27 evento sul pane di Platì con Cristina Bowerman

R.& P.

Il pane di Platì in una recente ricerca della Klaus Davi and Co. è risultato tra i 10 migliori pani d’Italia per le sue caratteristiche e perché ottimo da gustare caldo, condito con olio, sale e origano, oppure ideale per bruschette o inzuppato nelle minestre.

Proprio in virtù di queste sue innate qualità, sarà il soggetto al centro di un’intensa settimana di incontri di studio e divulgazione che, a partire dal 22 febbraio, avrà il suo clou sabato 27 febbraio con il PALIO DEL PANE, competizione televisiva tra Panificatori della Tradizione di Platì condotta da Klaus Davi (che è ambasciatore della Locride e di Platì nel mondo) e dalla Bakery Chef Cristina Bowerman (1 stella Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, “Chef Donna dell’Anno” a Identità Golose 2013, “Best Female Italian Chef in Europe 2018” di Love Italian Life, Premio Galvanina come Miglior Chef 2018, premio FIC all’eccellenza e molto altro).

Trasmesso in streaming a partire dalle ore 12.00, questo evento rappresenta l’inizio di una marcia spedita verso il riconoscimento del piccolo paese della Locride calabrese come depositario di una delle più interessanti tradizioni gastronomiche artigianali legate alla panificazione.

CRISTINA BOWERMAN