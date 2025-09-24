di Redazione

L’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha incontrato i vertici di Copagri Calabria insieme alla struttura del Gal Terre Locridee, nelle sale dell’Hotel “L’Isola di Aurora”, a Martirano, in località Savuto, per fare il punto sullo stato del comparto agricolo e delineare le strategie future.

Al centro del confronto: innovazione, superamento delle criticità e valorizzazione dei prodotti identitari calabresi nello scenario internazionale. Gallo ha annunciato il sostegno alla nascita di 1.000 giovani agricoltori, sottolineando l’importanza dell’impiego dei giovani nel comparto, e ha ribadito la volontà di dare nuovo impulso al ruolo dei Gal calabresi.

«Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per il lavoro sin qui svolto dall’assessore Gallo in un settore vitale dell’economia regionale e auspichiamo continuità nella prossima consiliatura regionale. Nell’assessore abbiamo trovato attenzione, ascolto e innovazione progettuale, tutti elementi che hanno prodotto risultati importanti. Gallo ha la nostra piena fiducia e il sostegno per proseguire questo cammino» ha dichiarato il presidente di Copagri Calabria e del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

«Il lavoro sinergico ha prodotto ottimi risultati. L’intento è di continuare questo percorso verso traguardi sempre più significativi, dando spazio alle nuove generazioni e rafforzando il ruolo dei Gal come enti che fanno da legame e da intermediari tra i territori e le istituzioni regionali» ha concluso Gallo.