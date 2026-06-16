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AGNANA CALABRA – Nel giorno in cui viene celebrata la Festa Patronale di San Basilio Magno, la Comunità agnanese con in testa il Sindaco Pino Cusato ha colto un memento istituzionale per intitolare una Via al Capitano di Fregata Natale De Grazia.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre al Sindaco di Agnana Calabra, anche i primi cittadini di Canolo e Stilo, gli Amministratori comunali e i rappresentanti della Marina Militare, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Associazione dei militari in congedo della Marina e di altre Forze dell’Ordine, Cittadini e non per ultimo il Parroco che.ha celebrato Messa e benedetto la nuova Via Natale De Grazia.

Le Immagini e il Video con i momenti salienti della celebrazione.

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