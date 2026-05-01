SERVIZIO ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2026
AGNANA Calabra – La Comunità Agnanese ha celebrato il 1° Maggio 2026 Festa dei lavoratori, evento partecipato da molti Sindaci del comprensorio della Locride, della Città Metropolitana, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, di Associazioni di militari in congedo e soprattutto di cittadini.
Un giorno non solo come memoria delle lotte operaie, ma occasione per interrogarsi su come cambia il lavoro oggi e su quali diritti devono ancora essere costruiti.
Non è mancato infine un memento di convivialità e aggregazione presso il Salone Polifunzionale “Stefania Sità”.
Le Immagini e il Video realizzato dal nostro Enzo Lacopo.
Lascia un commento