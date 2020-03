AGGRESSIONE IN CORSIA La solidarietà della Cisl-FP allo staff del dottor Vincenzo Amodeo

R. & P.

Non indignarsi e condannare il gesto che ha subito La Cardiologia UTIC di Polistena è impossibile, l’intenso e qualificato lavoro del Dr Vincenzo Amodeo ha riqualificato in pochi mesi dal suo trasferimento a Polistena, una Struttura Complessa che avendo risentito della mancanza di una guida sicura ed autorevole, stava attraversando un periodo di crisi operativa.

La sensazione di vedere un gruppo sfilacciato e poco coeso, in poco tempo ricompattarsi e vivere il proprio lavoro con evidente entusiasmo e senso di appartenenza, ha fatto sperare e credere che ogni settore della martoriata ASP di Reggio Calabria sarebbe potuta rinascere con la guida giusta al posto giusto, l’esempio purtroppo non è stato colto dai Vertici dell’ASP di Reggio Calabria ma l’apprezzamento dell’Utenza e i risultati raggiunti non possono che stimolare ad un cambio di passo che non potrà rimanere a lungo inosservato.

Ebbene non tutti possono e vogliono capire, purtroppo la dedizione, la comunicazione, l’onestà intellettuale, a volte non vengono considerate ed apprezzate e se si associano al dolore per la perdita di un congiunto, possono annebbiare la ragione.

La CISL FP e la CISL Medici condannano il gesto ingrato ed irriverente nei confronti di chi ha dato propria di amare tanto la vita, mettendosi in discussione e dedicandosi alla tutela della salute di un comprensorio che dovrebbe essergli infinitamente grato.

Conoscendo bene il Dr Vincenzo Amodeo, ci si rende conto che non gradirebbe tanta attenzione e tanto riconoscimento al suo esclusivo indirizzo, infatti ha sempre ripetuto che il merito è di tutto il suo meraviglioso Staff, composto dai Colleghi Medici, dagli Infermieri e dal Personale di Supporto.

A questo Gruppo, meraviglioso esempio di eccellenza, la CISL FP e la CISL Medici danno la massima solidarietà e sostegno per l’attacco subito, considerandolo solo di un evento di minimo peso se confrontato con tutte le manifestazioni di apprezzamento che quotidianamente arrivano al tutto il Personale della Cardiologia UTIC di Polistena.

La CISL FP e CISL Medici invitano lo Staff ad andare avanti e di non dimenticare mai che purtroppo la Branca in esame deve affrontare patologie che sono la prima causa di morte nel Paese ma ricorda a tutta la Popolazione di riferimento di un vastissimo comprensorio che è una fortuna poter contare su un Gruppo di Professionisti che merita di continuare a fare bene il proprio lavoro con tutta la tranquillità che serve a chi sacrifica la propria vita per salvarne tante altre.

CISL Funzione Pubblica CISL Medici

Il Segretario Generale Il Segretario Generale Reggente

Vincenzo Sera* Giovanni Calogero*

Il Segretario Generale Agg. Il Segretario Aziendale

Giuseppe Rubino* Francesco Loschiavo*